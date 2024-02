Teol.hu videó 51 perce

Szemérmetlenül űzik a telet a mohácsi karneválon – galériával, videóval

Kisfarsang napján kezdődött meg az idei Busójárás Mohácson, melyre rengetegen látogattak el idén is Tolna vármegyéből. S míg sokan csak résztvevőként voltak jelen, Tkacsuk Valentin közel tíz éve be is öltözik egy autentikus csoporttal, melyről most portálunknak is beszámolt.

A bátaszéki Tkacsuk Valentin közel tíz éve minden évben beöltözik és felvonul az egyik helyi csoporttal (a szerző fotója)

Idén is hatalmas élménnyel gazdagodott mindenki, aki részt vett a Mohácsi Busójáráson. Vikár Csaba, kulturális rendezvényszervező kérdésünkre elmondta, bár rengetegen öltik magukra az autentikus öltözéket, sajnos egyre több csoport jelenik meg oda nem illő öltözetben – farmerban és busómaszkban – ami amellett, hogy szembe megy a hagyományőrzéssel, teljesen illúzióromboló. Szerencsére sokan tisztában vannak azonban a tradíciók fontosságával, így például a bátaszéki Tkacsuk Valentin, aki közel tíz éve minden évben beöltözik és felvonul az egyik helyi csoporttal. – Idén már hét éve, hogy részt veszek jelmezben a busójáráson – magyarázta Valentin, majd hozzátette: annak idején idejártam Mohácsra iskolába, és teljesen magával ragadott a busók rejtélyes világa és az egész miliő. Szerettem volna én is a részese lenni, így csatlakoztam a Vesele Buse csoporthoz. Busó divat Valentin portálunknak elmondta, a teljes felszerelése körülbelül háromszázezer forintot kóstál, maszkját és kiegészítőit saját maga készítette el. Egy kézzel faragott maszk ára körülbelül ötven és nyolcvan ezer forint között mozog. A hatalmas bunda tárolása sem egyszerű, Valentin asztalosműhelyében levendulazacskókkal körbeaggatva tárolja, hogy a molyok ne tehessenek benne kárt. Egy busó öltözete pedig, el sem hinnénk milyen sokrétű, alulról felfelé haladva a következő darabok ékesítik őket: bocskor, bütykös harisnya, parasztnadrág, sokac ing, bunda, marhakötél, maszk, tarisznya, kolomp, kereplő, bikacsök, különböző zajkeltő eszközök és vízhordófa. Szegény busók így ebben az igencsak meleg, tavaszi időben ki is tikkadtak teljesen. Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere kiemelte, a mohácsi farsangi időszak, a busójárás a jövő generációjára való építkezés jegyében indul a gyerekek ünneplésével. Rámutatott: bár a busójárás a város legnagyobb turisztikai attrakciója, a helyieknek mást, egyfajta életérzést jelent. A 18 ezer lakosú városban 2500 maskarás és 71 busócsoport vonul fel a rendezvény hat napja alatt, melyet tárlatok és táncházak is színesítenek, például a Népek találkozása a mohácsi Dunánál című állandó tárlat is most nyílt meg a Kanizsai Dorottya Múzeumban.

Űzik a telet a mohácsi karneválon a busók Fotók: Farkas Eszter

A sokszor ijesztő, mégis vicces és kissé mamlasz busók – mivel a maszk mögül nem feltétlenül látnak ki tökéletesen – még keddig biztosan szemérmetlenül űzik a telet. Addig is érdemes kilátogatni, ha valaki egy kis izgalomra vágyik. Vasárnapig is rengetegen vettek részt a programokon, sokan még külföldről is ellátogattak Mohácsra.

