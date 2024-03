Marosvásárhelyen szobor ábrázolja a két Bolyait, mindketten ebben a városban hunytak el

A két főszereplőről ezen tudnivalókat vetette papírra: „A darabban szereplő apa, Bolyai Farkas (1775-1856) korának kimagasló matematikusa volt, s ugyanakkor föltaláló is egy személyben, akinek nevét Tentamen című tudományos munkája világhírűvé tette. Fia, Bolyai János (1802-1860) csodagyerekként már tizenkét éves korában elvégezte a gimnáziumot, majd Bécsben tanult tovább. Huszonnégy éves, amikor világraszóló fölfedezéssel gazdagítja a matematika tudományát. Nagyszerű mérnök, kiváló hegedűs, korának legfélelmesebb párbajhőse, aki apjával csaknem vérre menő vitákban, viszálykodásokban élt. Németh László színműve a két Bolyai tragikus ellentéteit mondja el, s ugyanakkor a régi magyar világ minden nagy szándékot elzsibbasztó légkörét is fölidézi. Azt a társadalmi légkört, melyben két ilyen lángelme sem tehet mást, mint hogy keserű dühében egymást marta.”

A színműből nem egészen két évtizeddel később, 1978-ban rendezett hasonló című tévéfilmet Ádám Ottó. Parádés szerepeosztással, hiszen Bolyai Farkast Bessenyei Ferenc, Bolyai Jánost pedig Huszti Péter formálta meg. Rajtuk kívül más színész óriások is megjelentek az alkotásban: Piros Ildikó, Temessy Hédi, Benedek Miklós és Szabó Gyula. A film nagy sikert aratott, időnként ma is látható egy-egy, a hazai kulturális értékeket nem feledő csatornán.

A két Bolyai egymást őrlő vívódását kedden délután Szekszárdon, a Wosinsky Mór Múzeumban a történelmi filmklub sorozat nézői is végigkísérhették. A műből nemcsak az derült ki, hogy a két nehéz személyiség viszonya – mint általában ilyen esetekben – enyhén szólva nem volt felhőtlen: hanem az is, hogy minden szembenállás ellenére is mindketten a magyar, illetve a nemzetközi tudomány géniuszai voltak.