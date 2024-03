Évtizedekkel ezelőtt gyakorta mondták – joggal vagy alaptalanul –, hogy a megyeszékhelyen lévő tanítóképző főiskola, Szekszárd felsőfokú tanintézménye olyan, mint egy elvarázsolt elefántcsonttorony, nincs kapcsolata a várossal, a megyével. A helyzet régóta megváltozott, s az utóbbi években egyre intenzívebb az együttműködés. Ennek jegyében együttműködési megállapodást írt alá hétfőn délután dr. Szécsi Gábor, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának dékánja és Sándor Tamás, a Tolna Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetője.

– Az egyetemi karnak formálnia kell a térség, a régió társadalmi kulturális életét – mondta Szécsi professzor a megállapodás parafálása előtt –, ott kell legyenek azokban a stratégiai folyamatokban, amelyek révén települések, a térség, a régió megtartó ereje nőhet. Ezt csak úgy lehet megtenni, ha együttműködnek olyan partnerekkel, akik ezeket a folyamatokat saját területükön formálják, menedzselik, s keresik a kapcsolódási pontokat a felsőoktatás felé. Ezek az egyesületek, alapítványok, különböző vállalkozások, amelyek ennek a városnak, térségnek, régiónak gazdasági társadalmi kulturális értékét formálják, alakítják. Ezért cél az egyetemi kar és a térségi civil szervezetei közötti szorosabb képzési, szakmai együttműködés kialakítása, ezen belül is egy jól működő tájékoztatási rendszer létrehozása.

Sándor Tamás kifejtette, az egyetemi kar nyitottsága lehetőséget teremt, hogy az együttműködés egy hidat képezzen az egyetem hallgatói, és a civil szervezeteket támogató Civil Közösségi Szolgáltató Központ között. Azért is, mert országos jelenség ezeknek a szervezeteknek elöregedése. Az egyetemen szerepelnek olyan programok, amilyenekkel a civil szervezetek is aktívan foglalkoznak, és szándékuk az is, hogy felkeltsék a figyelmét a hallgatóknak a civil élet fontosságára, és megvalósítsanak közös programokat.