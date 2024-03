Érdemes azonban odafigyelni minden apró részletre, különben nem érti meg az ember később az összefüggéseket, amit, mint egy puzzle-t, fog szépen sorjában helyre rakni, ahogy a teljes sztorit megismeri. Tehát a mű első felében az agyunk a darabkákat próbálja felfogni, hogy összerakja a történetet, amit Christopher Nolan körülbelül a film felénél tár fel előttünk. A színészi játék több mint fenomenális, sem Robert Pattinson, sem John David Washington nem okoz csalódást, és természetesen Elizabeth Debicki és Aaron Johnson is kiválóan alakítja szerepét. Körös-körül nagyszerű színészek, ami teljesen új szintre emeli a filmet.

Az alapötlet teljesen lenyűgöző, és bár vannak filmek, amelyek az időutazással foglalkoznak, de ehhez fogható, úgy gondolom, még nem készült. Van egyfajta varázsa, amitől egészen különleges lesz. Sokkal összetettebbnek érezzük, mint az időutazás eddig látott formáit, és a rendezőtől, valljuk be, nem is lehetett volna kevesebbet várni. A betétdalok is tökéletesen illenek a filmhez. Minden jelenetet intenzívebbé tesznek, érezhetően felerősítenek, amikor arra van szükség, ami ugye a kiváló filmzene ismérve. A filmet csak akkor nézzük meg, ha kellőképpen oda tudunk figyelni.

Tenet, Film+, 21 óra