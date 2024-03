– A műsorban próbáltuk megjeleníteni, hogy milyen, amikor Petőfi szerelmes, milyen, amikor a feleségének szerelmet vall, amikor vidám, felszabadult, könnyed – tette hozzá.

A felesége alakította Szendrey Júliát

Katona Kinga is először járt Szekszárdon, portálunknak elmondta, reméli, hogy az előadás után kicsit körbe is tudnak nézni a városban. Szendrey Júlia szerepével kapcsolatban azt mondta, hogy karaktere talpraesett, hiszen Petőfi Sándor hevessége, erős kiállása mellett egy nőnek valahogy el kell érni azt, hogy rá is ugyanúgy figyeljen a közönség.

Az egyedülálló koncertszínházi produkcióban kilenc könnyűzenei Petőfi versfeldolgozás volt látható és hallható, valamint a költő alakja, forradalmi lelkülete, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korában felerősödött értékek, mint a szabadság és a hazaszeretet is megelevenedtek.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) szekszárdi képzési központjával közösen valósult meg az ingyenes előadás. A narrátor Szabó Sebestyén László volt. A szereplők között volt Dánielfy Gergely, Paulina, Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi a Romengoból, Trap kapitány és a Tha Shudras, valamint Ember Márk.

Ember Márk énekelt a darabban, portálunknak elmondta, hogy számára is ez az első alkalom, hogy Szekszárdon jár, és nagyon örül, hogy végre Tolna vármegye székhelyére is eljutott.

Az előadás előtt Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója mondott köszöntőt.

A Most vagy soha! című, a márciusi ifjakról szóló film premierje március tizennegyedikén lesz. Petőfi Sándort Berettyán Nándor, Szendrey Júliát pedig Mosolygó Sára alakítja a filmben.