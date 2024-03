A Felefánt név viccesen az Elefánt nevű alternatív rockbanda felét, Szendrői Csaba szövegíró-énekest és Tóth András gitárost takarja, akik ezen az estén elhozzák majd a legismertebb dalaikat minimális hangszereléssel, gitár-ének, esetleg dobgéppel tálalva, a pillanat szülte hangulattöredékekkel megspékelve.

A művelődési központ színháztermében hallható lesz majd például a Sokáig vártalak, az Ikarosz, a Kösz és a Szex című dal is, ezúttal akusztikus formában. Emellett egy-egy kiadatlan dalra, valamint egy-két feldolgozásra is számíthat a közönség. A koncerten, miként azt Szendrőiéktől megszokhattuk, bármikor történhet valami váratlan zenei impulzus, általában sodródnak is ezzel, ettől válik bensőségessé, természetessé, intimmé, váratlanná, így a közönség számára is felszabadítóvá a műsor.

Az előadás nem csak improvizatívnak, de meglehetősen interaktívnak is ígérkezik: előkerül majd Szendrői Csaba második, Féyn című verseskötete is, amelyből a közönség kívánságára verseket olvas majd fel. Elég, ha a jelenlévők a megfelelő oldalszámot bekiabálják, ahol az általuk kedvelt vers található – számolt be az intézmény vezetője.

Márkus Zalántól megtudtuk, egy képzeletbeli szobát rendeznek majd be a színpadra, állólámpával, szőnyegekkel, virágokkal, hogy mindenki otthonosan érezze magát, mintha csak egy nappaliban ülne. Az előadás várhatóan több mint másfél óra lesz, amelyet követően akár egy jóízű beszélgetésre is marad idő.

Felefánt koncert – csütörtök, 19.00 óra, Csengey Dénes Kulturális Központ Színházterme