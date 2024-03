Amikor a mozikba került idehaza, még nem övezte különösebben nagy várakozás, hiszen se a rendezők neve, se az azóta az egyik legnagyobb francia sztárrá vált Omar Sy neve nem mondott senkinek semmit. Így mindössze öt kópiával kezdték nálunk vetíteni, de 94 ezer néző azonban így is összejött.

A filmből azóta készült az amerikai, argentin és indai remake-en túl színpadi feldolgozás is, amit nálunk is játszottak a Játékszínben. A film értékei tehát végül hatottak, és a nézők egyik kedvencévé vált. Most a tévében is megnézhetjük.

A történet:

Az ejtőernyős baleset után tolószékbe kerülő gazdag arisztokrata, Philippe felfogadja otthoni segítőnek a külvárosi gettóból jött Drisst. Azt az embert, aki most szabadult a börtönből, és talán a legkevésbé alkalmas a feladatra. Két világ találkozik és ismeri meg egymást, és az őrült, vicces és meghatározó közös élmények nyomán kapcsolatukból meglepetésszerűen barátság lesz, amely szinte érinthetetlenné teszi őket a külvilág számára. Az elmúlt évek egyik legnagyobb francia filmsikere megtörtént események alapján készült.

Életrevalók, francia vígjáték, TV2, szombat, 20.00.