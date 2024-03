– Az ötvenes években szokatlan lehetett, hogy egy nő a csillagász pályát választja. Ön volt az országban az első?

– Volt már előttem csillagász nő, aki a harmincas években kezdett dolgozni: Balázs Júliának hívták - mondja dr. Illés Erzsébet. – Én az űrkutatásban résztvevő első nő voltam Magyarországon.

Dr. Illés Erzsébet az első nő Magyarországon, aki az űrkutatás területén tevékenykedett (Beküldött fotó)

– Konkrétan mivel foglalkozott?

– A legemlékezetesebb munkám a műholdak, valamint a 200-600 kilométerre lévő felsőlégkör sűrűségváltozásának megfigyelése volt. Rájöttünk, akik ezeket a kutatásokat végeztük, hogy a Nap, a napszél milyen jelentős befolyással bír a Föld légkörére. Én a legtöbb figyelmet a geomágneses viharok hatásának vizsgálatára fordítottam. Ahogy a hatvanas-hetvenes években kezdett teret hódítani a számítástechnika, rögtön használtam, programokat írtam a nagy adathalmazok feldolgozására.

– Számunkra, Tolna vármegyében az is érdekes, hogy Szekszárdról indult a csillagmustrára. Hogyan?

– Rendszeresen olvastam az Élet és Tudományt, vonzott a csillagász szakma. Csillagászképzés akkor még nem volt Magyarországon, matematika-fizika szakot végeztem az ELTE-n, 1959-ben. A Csillagászati Kutatóintézetben kezdtem dolgozni, s ugyanabban az évben mentem férjhez Almár Iván csillagászhoz. Már 65 éve vagyunk házasok, és még soha nem unatkoztunk egymás mellett, pedig sokszor napi 24 órát együtt töltünk. Szekszárdról érettségi után, 18 évesen kerültem el. Édesanyám ekkor azt mondta: te most már csak vendégségbe fogsz hazajönni. Nagyon megütöttek a szavai, de tényleg így alakul. Bár a nemrég elhunyt öcsém, Illés György és népes családja is mindig szeretettel vártak bennünket.

Összehasonlító planetológia Dr. Illés Erzsébet 1936-ban született Szekszárdon. Az ELTE-n szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát (1959), a fizikai tudomány kandidátusa (1993). A Csillagászati Kutatóintézetben – illetve annak jogutódjainál – dolgozott, még nyugdíjazása után is jó ideig. Férje dr. Almár Iván nemzetközi hírű csillagász. Budapesten élnek, két gyermekük és két unokájuk van. Illés Erzsébet kedvenc működési területe a légkörkutatás, a planetológia és a geofizika. Ezek összességét elemezve figyel meg más égitesteket, s veti össze az eredményeket a földi tapasztalatokkal. Elsőként kezdte Magyarországon tanítani az összehasonlító planetológiát (ELTE 1994-2020). Munkásságáért megkapta a Magyar Asztronautikai Társaság Fonó Albert díját (2002), valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a Bay Zoltán-díjat (2016). A Tudományos Újságírók Klubja kiemelkedő ismeretterjesztő tevékenységéért „Az év legjobb ismeretterjesztője 2010” elismerésben részesítette, és kisbolygót neveztek el róla.

– Most már ugye nyugdíjas? Vagy dolgozik még?

– Ez bonyolult dolog, mert nyugdíjba mentünk 2000 körül a férjemmel együtt, de ugyanúgy dolgoztunk tovább. még körülbelül 15 évig. Bizonyos munkákat még ma is végzünk, de ez inkább már az összegzés ideje. A tudományos publikációinkat rendezgetjük. Volt mindkettőnknek körülbelül kétszáz-kétszáz. Ezeket egységes formába szedve, jegyzetekkel ellátva az intézet könyvtárában helyeztük el.

– Előadásokat is tartottak. Külföldön is ismertek voltak?

– Persze. Jártunk nemzetközi konferenciákra, németül, oroszul, angolul is tartottunk tudományos előadásokat. Itthon is rendszeresen részt vállaltunk az ismeretterjesztésben. Ezért 2011-ben a Tudományos Újságírók Klubjától mindketten megkaptuk „Az év legjobb ismeretterjesztője” elismerést. Ez azzal is járt, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió hozzájárulásával elneveztek rólunk egy-egy kisbolygót. A nevük elég bonyolult: (191856)Almáriván=2004VW69 és (191857)Illéserzsébet=2004VA70. A Jupiter és a Mars közötti pályán keringenek. Abban az évben, amikor megkapták a nevünket, viszonylag közel voltak egymáshoz az égen. A fényük sajnos csekély, megfigyelésük általában nagyon nehéz.