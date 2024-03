Azóta, bár a női egyenjogúság még mindig szenved némi csorbát, ez a nap a tisztelet ünnepévé szelídült. A lányokat, asszonyokat köszöntjük, s teszik ezt idén is Szekszárdon, a Babits kulturális központban is szombaton. Seregnyi program vár a látogatókra, s ebben társ idén is a Mentálhigiénés Műhely.

A tervezett program kavalkádról hétfőn sajtótájékoztató volt, s utána a ház igazgatója, Berlinger Attila és a Mentálhigiénés Műhely elnöke, Pócs Margit foglalta össze az elhangzottakat Szepesi László mikrofonja előtt.