Így tesznek szombaton az RTL-nél is, amely a kilencvenes évek egyik közkedvelt akció-vígjátékát, a Tango és Cash-t vetíti az esti műsorsávban.

A Sylvester Stallone és Kurt Russell által alakított zsarupáros, Tango és Cash Los Angelesben igyekszik kedvét szegni kedvét a bűnözőknek, miközben egymással is rendre vetélkednek. Örökös rivalizálásuk célja, hogy ismerje el a másik, hogy ő a nyomozók legjobbika. Hol az egyik, hol a másik göngyölít fel egy nagy ügyet, de a helyi kábítószer- és fegyverkereskedő maffia megelégeli, hogy állandóan keresztbe tesznek a jó üzleteiknek.

Félreállításukra fantasztikus tervet eszelnek ki: nyakukba varrnak egy friss hullát, egy heroinos és egy dollárkötegekkel megtömött táskát. A két zsaru rács mögé kerül, és csak egyetlen módjuk van a szabadulásra, ha összefognak.

Talán azért is lett hazánkban ekkora kedvenc a film, mert zseniális szinkront kapott a két címszereplő Gáti Oszkárnak és Hegedűs D. Gézának köszönhetően, és a leggagyibb egysorosokat is olyan mély átéléssel adják át a magyar nézők számára, hogy azok már-már szállóigévé válnak. Így aztán kit érdekel, hogy a film a bemutatása idején a kritikusoknál hatalmasat bukott. A két főszereplőt és a forgatókönyvet is jelölték Arany Málnára, mégis sokan szeretik.

Tango és Cash, RTL, szombat, 21.15.