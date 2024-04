40 ÉVE korszerű, 75 férőhelyes óvodával gyarapodott Döbrököz – tudósított az átadási ünnepségről a Tolna Megyei Népújság 1984. április 4-i száma. „Az új, 760 négyzetméter alapterületű, 300 adagos konyhával, 60 személyes étteremmel rendelkező óvoda régi gondot oldott meg. Ugyanis nemcsak a helybeli óvodás korú gyermekek kerültek jobb, esztétikusabb környezetbe, hanem a megüresedett régi gyermekintézményt is hasznosítják. A volt óvodából már kialakítottak egy varrodát, ami ötven nőnek biztosít helyben munkalehetőséget. A helyi tanács a dombóvári áfésszel együttműködve azt is tervezi, hogy a régi óvoda épületében egy ÁBC kisáruházat is kialakítanak.”

40 ÉVE „Garay János válogatott családi leveleiből szerkesztett minikönyv készült el a Szekszárdi Nyomdában” – adott hírt a kis kötetről a Tolna Megyei Népújság 1984. április 6-i száma. „A fényképekkel illusztrált 360 oldalas könyvecske a nyomda minikönyvgyűjtők klubjának gondozásában jelent meg, 500 példányban. A szekszárdi születésű költőnek, a Háry János megteremtőjének 96 levelét őrzi a Tolna Megyei Levéltár. A kis könyv anyagát ezek közül válogatták.”

40 ÉVE nemzetközi vörösbor fesztiválnak adott otthont Sopron. „A több napig tartó eseményre egész Európából érkeztek érdeklődők, szakemberek” – írta a Tolna Megyei Népújság 1984. április elsejei száma. „A verseny legsikeresebb hazai résztvevője a Villány-Mecsekaljai Borgazdasági Kombinát volt: borai 3 aranyérmet nyertek.” Tolna vármegyét a Szekszárdi Állami Gazdaság képviselte, sikerrel, ezt bizonyítja a megszerzett aranyérem.”