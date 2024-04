A Honismereti Szövetség javaslatára 2008. óta március 24-e a Honismeret Országos Napja. Jeles dátumról van szó, ugyanis a 1684. március 24-én született Bél Mátyás, a polihisztor író, földrajztudós, történész, a magyar honismeret úttörője. Személyéről a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület (TMEAHE) 2009-től minden évben megemlékezik.

Szabó Zsóka a szekszárdi borvidékről tartott előadást a rendezvényen

Fotó: Barteczka Mária

Így történt ez a múlt héten is Szekszárdon, a Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum épületében. A közönséget Balogh Attila, az intézmény igazgatója köszöntötte. Az iskola vezetője maga is egyesületi tag, Béri Balogh Ádám életének kutatója. Ezt követően dr. Gesztesi Enikő PhD, a TMEAHE elnöke adott tájékoztatást arról, hogy miért is választották a vendéglátó intézményt a rendezvény helyszínének. Tették ezt azért, mert az iskola igazi közösség, s ezzel együtt a diákok nagyon szép eredményeket értek el az elmúlt időszak versenyein is. A fiatalok, tanáraikkal együtt, többször is részt vettek az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia nyári programjain. Alkalomhoz illő műsor is színesítette a bevezető részt. A 10. B osztályos Dobos Dóra, a 11. B osztályos Kolompár Edmond Sándor és a 9. B osztályos Karaszi András részleteket olvasott fel Tolna vármegyei szerzők műveiből. A három tanuló, Orbán György előadóművész-tanár felkészítésével, Mészöly Miklós, Illyés Gyula, Lázár Ervin, Baka István és Babits Mihály verseiből-prózáiból adott ízelítőt.

A honismeret hazai úttörője volt

Az előadások sorát dr. Gesztesi Enikő nyitotta meg. Az egyesület elnöke Bél Mátyás munkásságába engedett betekintést, bemutatta a Notitia című mű megírásának körülményeit, a kutatások eredményeit. Ugyancsak a közönség elé lépett a technikum két pedagógusa. Varga Mihály a Tolna környéki halászatot mutatta be, majd Orbán György emlékezett – előadói művészetét is megcsillogtatva – a hetvenhat éve Szekszárdon született Baka István író-költőre. Szabó Zsóka és Kiss Laura Beáta, a Szekszárdi Garay János Gimnázium 11. B osztályos diákjai – dr. Gesztesi Enikő tanítványai – a Honismeret folyóiratban is megjelent, első kutatásaik eredményeit tárták a jelenlévők elé. Előbbi fiatal A szekszárdi borvidék és története, valamint dűlőneveinek eredete és hagyományai, utóbbi a Szent György-napi újratelepülés, a sárkányölő szent nyomában címmel tartott előadást.

A referátumok után Zsámboki Árpád István, a Honismereti Szövetség alelnöke, a találkozó moderátora tartott értékelést, majd köszönetet mondott az előadóknak, valamint Balogh Attilának a rendezvény befogadásáért. Egyúttal kifejezte azon reményét, hogy az idén nyáron Nyíregyházán tartandó Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián a vármegyénket képviselő fiatalok tovább öregbítik szűkebb pátriánk jó hírét.