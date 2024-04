Czink Judit nyolc éve áll a Tamási Művelődési Központ és a Könnyü László Könyvtár, a Helytörténeti Gyűjtemény és a Tamási Galéria élén. Fiatalos, dinamikus személy, adja magát a kérdés: hogyhogy nyugdíjba vonul? – Korkedvezményes nyugdíjról van szó, idén éppen negyven éve annak, hogy elkezdtem dolgozni – számolt be az intézményvezető.

Mint mondta, 1983-1993 között már dolgozott korábban Tamásiban, majd innen került a Nemzeti Művelődési Intézetbe, Budapestre. Ezt követően húsz évig dolgozott Szekszárdon a megyei közművelődési feladatellátó intézménynél, amelyet átvett a Nemzeti Művelődési Intézet. Ezt követően pályázta meg a tamási művelődési intézmény vezetését, amikor nyugdíjba ment az előző vezető és a jelenlegi polgármester, Porga Ferenc felkérte erre, akivel minden elképzelésük egyezett a művelődési központ jövőképét illetően.

– Amikor átvettem a vezetést, még külön működtek az egyes intézményi egységek, a fenntartó önkormányzat vezetése kezdeményezte az integrációt, annak érdekében, hogy a kisváros kulturális szereplői egy egységként működjenek. – Itt éltem gyermekkorom óta és attól függetlenül, hogy nem itt dolgoztam, figyelemmel kísértem az intézmény munkáját, az itt zajló programokat, kulturális eseményeket. Mindezt hasonló területen dolgozóként átlátva úgy gondoltam, jóval komolyabb potenciál rejlik az intézmény működtetését illetően, miként az korábban történt – fogalmazott itteni vezetői pályafutásának kezdetéről.

Nem csak a rendezvények számítanak

Korábbi tapasztalatai alapján több olyan újító kezdeményezést, közösségépítő tevékenységet igyekezett bevezetni, adaptálni az itteni viszonyokra, amelyek máshol jól működtek. Ugyanis nem csak a rendezvények fontosak, hanem a helyi települési közösség megerősítése is, amely kettő nagyon szorosan összekapcsolódik – véli. Ennek érdekében olyan elemekkel színesítették a már működő programokat, amelyekkel azt a réteget is meg tudták szólítani, bevonzani, sokszor százas, ezres nagyságrendben, akiket korábban nem. Ha pedig már sikerül új embereket megszólítani, őket a későbbi programokba is be lehet vonni – vallja. Röviden: a települési közösség kulturális alapon történő erősítését tekintette a legfontosabb céljának.

Az ilyen, külső-belső tartalmában megújított, a nevéhez köthető rendezvényekre példaként említette meg a szüreti programokat, amelyek a tamási intézmény élére kerülésekor már elindítottak, de amely érkezésétől teljesen megújult, kétnaposra bővült és városiasabbá, újszerűbbé vált. Immár nyolc éve megújult és ugyancsak teljesen más köntöst kapott az adventi programsorozat, amelynek lényege, hogy a profi fellépők mellett minden vasárnap helyet biztosítottak az amatőr csoportoknak, fellépőknek is. Czink Judit szerint ezzel tényleg megsokszorozódott a megmozdított helyiek száma.

Mindenféle kulturális műfajra igény van Tamásiban

Az új kezdeményezések közül beszélt Tamási bekapcsolódásáról a Tér-Zene programba, amikor három éven keresztül nyaranta, minden hétvégén szabadtéri koncertet rendeztek, összesen több mint száz alkalommal. A sokakat vonzó előadások alkalmával a legkülönbözőbb zenei műfajokban léptek fel itt előadók. Czink Judit úgy fogalmazott, hogy az elmúlt nyolc évben megdőlt az a korábban többször hangoztatott vélemény, miszerint a helyiek körében nincsen igény az újdonságokra, új ötletekre. – Bebizonyosodott, hogy mindenféle műfajra igenis van igény Tamásiban – hangsúlyozta.

Visszatekintve az elmúlt nyolc évre, azt mondja, mégsem a sikeres rendezvényekre a legbüszkébb, hanem az általa felépített munkaszervezetre, az összetartó háttércsapatra, akik azt a szemléletet viszik tovább, amelyet ő meghonosított. Így bátran ki meri jelenteni, hogy jó kezekben hagyja itt az intézményt, hiszen sikerült azt a szemléletet meghonosítania, amellyel annak idején elnyerte a pozícióját. Emellett természetesen azt is a sikerének tekinti, hogy az elmúlt évek alatt jelentősen megnőtt azon tamásiak száma, akik a művelődési központ, könyvtár, galéria és helytörténeti gyűjtemény tevékenységét már a mindennapos életük részének tekintik, állandó látogatóikká váltak.

Kulturális szakmai vezető kerestetik

Ha valaki kiépített egy ennyire sikeres rendszert, "gépezetet", nem lehet egyszerű hátrahagyni. Az intézményvezető szerint valóban nehéz kilépni ebből, ő maga is sokat vívódott rajta, de aki szakmabeli, az tudja, hogy ez nem egy hivatali munkarendben űzhető hivatás. Igaz, a munkaideje kora reggeltől késő délutánig tart, de emellett nagyon sok késő estét, hétvégét, kivétel nélkül minden ünnepet lefoglal ez a teendő. Czink Judit két, betegség miatti távollétet leszámítva, az elmúlt nyolc évben minden rendezvényen részt vett, mivel szerinte jól, csak így lehet egy intézményt vezetni.

– Amíg egészségesek vagyunk, szeretnék sokkal több időt eltölteni a férjemmel, hogy személyes élményeket gyűjtsünk. Ehhez lényegesen több szabadidőre lenne szükség, márpedig ezt a munkát "félgőzzel" nem tudnám végezni, ezért döntöttem úgy, a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét igénybe veszem és átadom a stafétát. A fenntartó önkormányzat vezetői próbáltak maradásra bírni, amely jó érzés, hiszen azt jelenti, hogy elégedettek a munkámmal, de ennek ellenére nem gondoltam meg magam – számolt be a legújabb fejleményekről. Végül kérésükre december végéig marad és mint mondta, bízik abban, hogy hamarosan megtalálják az utódját, aki hasonló lelkesedéssel és legalább ilyen szinten vagy még színvonalasabban irányítja majd Tamási kulturális életét.