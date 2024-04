Az utóbbi hetekben megfeszített tempóban próbáltak a Tűzvirág Táncegyüttes tagjai, a különböző korosztályú táncosok a most hétvégi premierre készültek. A nagy érdeklődés miatt jó ideje egymás után két fellépést szerveznek minden évben ilyenkor, ahogy most is, péntekre és szombatra, ennek ellenére, mint megtudtuk, mindkét előadásra elővételben elkeltek a jegyek. A sok próba, kemény munka meg is hozta a gyümölcsét: fergeteges sikert arattak a táncosok.

Idén is kétórás, két részből álló előadás várta a nézőket

A mostani táncszínházi előadás, ahogy megszokhattuk, két, egy-egyórás részből állt, amelyet Mádi Magdolna művészeti vezető rendezett. Az első felvonás a Hegedű címet kapta, amely az Előbb a tánc, azután a lakoma című népmese átdolgozásával készült. Az előadás ezen részében a Tűzvirág Táncegyüttes társulata mellett fellépnek az utánpótlás gyermekcsoportjai is. A főbb szerepekben koboldként Fikó Diánát, a parasztember szerepében Hunyadi Mártont, parasztasszonyként Bognár Blankát, a császár szerepében Szilágyi Leventét, királyként Sárosi Árpádot, az öregként Újvári Dávidot láthattuk.

A fellépők a műsor ezen részében nem csupán eltáncolták, hanem valódi színi előadásként el is játszották a darabot, amelyet látva, nem is hinnénk, hogy az alkotói folyamat nem indult olyan egyszerűen, mint ahogy az eredményt látva gondolnánk. Mádi Magdolna művészeti vezetőtől megtudtuk, míg az előadás második felvonását már hetek óta próbálták, az első felvonás kicsit nehezebben született meg. Ahogy fogalmazott, március elején még "fejben sem volt meg", így tulajdonképpen szűk két hónap megfeszített munkájának eredményét láthatták a nézők.