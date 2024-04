A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a város németül tanuló általános iskolás diákjait arra kérte, illusztrálják Herger Ede Ördögcsúcs, Der Teufelsgipfel című népmeséjét. Ez a gyerekeknek írt kétnyelvű könyvben lévő húsz népmese, monda közül a címadó írás.

Fotó: Makovics Kornél

A pályázat sikeres volt, a diákok több mint másfél száz rajzot készítettek, s a zsűri ezek közül választotta ki a legjobbakat.

Ez már a negyedik pályázat

Az eredményhirdetés a Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus előadásával kezdődött, majd Farkas Pálné, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte német, majd magyar nyelven az illusztrációkat készítő gyerekeket, az őket segítő pedagógusokat, s a szülőket. Ez a negyedik ilyen pályázat, amellyel a fiatal generációk számára a német irodalom megismeréséhez, az oktatási intézményeknek a német nemzetiségi oktatásához és különösen a népismeret tanításához akartak segítséget adni. Elmondta, az elkészült rajzok dicsérik a tanulókat és a felkészítőket is, mert az illusztrációk kettős feladatot rejtenek, a német nyelvi szöveg megértését, majd annak képi megjelenítését.

A történetek közel állnak a gyerekekhez

Beszélt arról is, hogy Herger Ede, palkonyai származású tanár az ottani népi mondák gyűjtője, és, hogy az általa megőrzött történetek kiválóan alkalmasak a német nyelvet tanulók szókincsének bővítésére, nyelvi fejlesztésére. Olyan történeteket írt le, amelyek a gyerekekhez közel állnak, megfelelnek világuknak. Ennek is köszönhető, hogy erre, az immár negyedik alkalommal meghirdetett pályázatra ilyen sok kép érkezett.

Németül és magyarul is köszöntötte a résztvevőket Berlinger Attila, a kulturális központ igazgatója. Elmondta, mint sváb ősökkel rendelkező embernek, neki is szívet melengető érzés, hogy a német önkormányzatnak, az óvodáknak és iskoláknak köszönhetően nem tűnik el ennek a háromszáz éve itt hazát lelt népcsoportnak kultúrája, hagyománya, identitása. Összeköti őket az ősök iránti tisztelet, s a vágy, hogy az előző generációk rájuk hagyta értékrendet, kultúrát és hitvallást átadják a jövő generációjának. Ezért is fontosak az ilyen programok.

A köszöntőt követően a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola harmadik osztályosainak kórusa énekelt, majd Villi Bertold, a Baka István Általános Iskola nyolcadikos diákja németül elmondta a rajzok alapjául szolgáló népmesét.