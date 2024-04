„Vannak vidékek…” címmel nyílt meg a múlt hét végén Cs. Mayer Katalin tárlata Pécsváradon, a vár Szent László termében. A szekszárdi Bárka Művészeti Szalon tagja festményeivel, kisplasztikáival mutatkozott be a történelmi hangulatot árasztó, középkori alapokon nyugvó építményben. Kiállítása – melynek címadó sora Kányádi Sándor versét idézi – a szombaton tartott, XI. Egészségpiac és Ispotályos Nap rendezvénysorozatához kapcsolódott.

A közönséget Gászné Bősz Bernadett, a vár szakmai vezetője köszöntötte, majd a pécsváradi zeneiskola növendékeinek műsora után Moschnitzka Zsuzsanna óvoda pedagógus méltatta az alkotót és műveit. Kollégájának is nevezhette a Páriból érkezett vendéget, aki nyugdíjazásáig ugyancsak óvónőként dolgozott. Jelenleg a település könyvtárának megbízott vezetője, s igyekszik kivenni részét a falu közösségi életéből, úgy is, mint a Pári Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnöke. De marad ideje a családi méhészetre is, szívesen tart kis előadásokat gyermekeknek a szorgos rovarok életéről.

Az alkotás elengedhetetlen része az életének

A Katalinka Bábszínház tagjaként pedig új magyar népmesék előadásával igyekszik megújulni. A művészetek, az alkotás elengedhetetlen része életének. Hivatása és családja mellett mindig is törekedett gyermekkori álma beteljesítésére, azaz, hogy hogy „festő, költő lesz”. Ennek érdekében folyamatosan képezte magát. Az elmúlt három évtizedben számos önálló kiállítása volt. Festményeit, rajzait legtöbbször elajándékozza, jótékonysági célra ajánlja fel. Művei megtalálhatóak Németországban, Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban is. Pécsváradi tárlata május 19-ig tekinthető meg.

– Jelentős megtiszteltetés volt számomra, hogy ezer éves falak között, a Szent László teremben mutathattam be munkásságomat – mondta el lapunknak Cs. Mayer Katalin. – Nagy szeretettel fogadtak és örömmel nyugtázhattam, hogy elismerés övezte alkotásaimat.

A kiállító egyébként délelőtt mézes foglalkozáson látta vendégül a várban az ifjú korosztályt. A gyerekek a rendelkezésükre bocsátott viaszlap felhasználásával megismerkedhettek a gyertyaöntés, gyertya tekerés tudományával, a fújtató használatával, a méhecske barkácsolással és természetesen kóstolót is kaptak a finom mézből.