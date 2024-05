Színfalók és Túszdrámások. Ez a neve a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola színjátszó csoportjainak. Ugyanis az intézményben, példázva a művészeti nevelés jelentőségét, két ilyen csapat is működik. A névsorban elsőként említett az alsó, a második pedig a felső tagozaton.

Csak nézünk, mint a moziban – egy fergeteges jelenet a darabból. Fotó: Beküldött fotó

Nemrég a két társulat saját soraiból egy harmadikat is alakított, Dienes 2in1 elnevezéssel. A magyarul kettő az egyben névvel illethető formáció április 14-én mutatkozott be Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztivál megyei fordulóján. Erről az Oktatási Hivatal által is támogatott seregszemléről azt érdemes tudni, hogy – a vonatkozó törvényben megfogalmazott, kiemelt céloknak megfelelőn – a tehetséges tanulók tudásának, készségeinek kibontakoztatása és a tehetséggondozás jegyében zajlik. A megyei fordulónak a Szekszárdi Német Színház adott otthont.

A Dienes 2in1 által előadott darab – igazolva a fúzió sikerességét is – telitalálatnak bizonyult. A mi mesénk című „életjáték” a kidiákok generációjának hányattatott sorsát tárta a közönség elé, egyszer felszabadultan nevettető, illetve keserédes, olykor pedig igen elgondolkodtató, szomorkás módon.

Ilyen egy alsós úszás óra, a színpadra varázsolva. Fotó: Beküldött fotó

– A gyermekek mindennapjaikba engedtünk bepillantást, azaz, hogy mikét kényszerülnek beilleszkedni egy olyan világba, ami időnként legszívesebben kivetné magából őket – mondta el lapunknak Mucska Melinda, az iskola pedagógusa, aki egyébként nemcsak rendezte, hanem írta is a darabot. – A meg nem értettséget, az elfogadást és el nem fogadást, a felnőtt-gyermek kapcsolatokat és ezen témakörök mentén még sok minden mást igyekeztünk bemutatni.

A törekvést átütő siker koronázta. Ezt nemcsak a találkozó közönségének visszatérő tetszésnyilvánítása igazolja. Hanem az is, hogy a Dienes 2in1 csoportot és produkcióját a Körömi Gábor drámatanár és Tölgyfa Gergely színész-rendező zsűripáros arany minősítéssel jutalmazta. Emellett a május 11-én Pécsen tartott regionális találkozóra is meghívták a csoportot. Ezen a térségi szemlén hat együttes vett részt Baranya-, Somogy és Tolna vármegyékből. A Pécsi Harmadik Színházban tartott rendezvénynek Ákli Krisztián, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke volt a szervezője, a zsűriben pedig Dolmány Mária és Pátkay Mónika foglalt helyet, mindketten a Magyar Drámapedagógiai Társaság tagjai. A színjátszók itt újabb minősítést már nem kaptak, de azért a szekszárdi iskolások Baranya székhelyéről sem tértek haza üres kézzel: a bírálóbizottság díszoklevéllel fejezte ki elismerését.

A Dienes 2in1 csapatát alsós és felső tagozatos tanulók alkotják. Fotó: Beküldött fotó

– Egy ilyen rendezvény jó alkalom arra, hogy a meghívottak megismerjenek más csoportokat és gyermekek-pedagógusok egyaránt fejlődjenek szakmailag – hangsúlyozta Mucska Melinda. – Nagy öröm volt számunkra, hogy a regionális fordulóba is meghívást kaptunk, sokat jelent számunkra, hogy mások is kíváncsiak „A mi mesénk”-re. Munkánk megkoronázást az jelentené, ha eljutnánk az országos gálára. Ez a nagyszabású esemény idén Debrecenben lesz, három napos fesztivál keretében.

Addig azonban a Dienes színjátszóinak darabját ismét láthatja a közönség, méghozzá Szekszárdon. A mi mesénk, stílszerű módon a Háry János Mesefesztiválon tekinthető meg, május 25-én 14 órai kezdettel.