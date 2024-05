Egykor uralkodókat, főnemeseket szállító míves hintók adták a hátterét Zsikó Zsuzsanna múlt heti fellépésének. Az alsónyéki népdalénekes Lisszabonban, a Nemzeti Kocsi Múzeumban nyűgözte le a hallgatóságot. Tette ezt abból az alkalomból, hogy kereken ötven éve történt meg a portugál-magyar diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele. Az évfordulót a magyar nagykövetség Hungarikum Napok rendezésével tette emlékezetessé. Ennek a rendezvénysorozatnak az ünnepélyes megnyitóján mutatkozott be – a magyar küldöttség egyik képviselőjeként – Zsikó Zsuzsanna és a Flaska Banda. Talán mondanunk sem kell, hogy óriási sikerrel.

Zsikó Zsuzsanna a Flaska Banda kíséretével lépett fel Portugáliában

– A Flaska Band rendelkezik olyan műsorral is, mely a Hungaricumokat mutatja be a közönségnek – mondta el lapunknak vármegyénk kiválósága. – Azaz, a dalokban szerepel az akác, a repce, a birka, a juhászkutya, a libamáj és még sorolhatnám a példákat. Ezért is különlegesek a magyar népdalok: merítési lehetőséget adnak szinte minden élethelyzetre, minden témakörre.

Találkozás a nagykövettel

Másnap a csapat a reggeltől késő délutánig biztosított szabad idő keretében a főváros nevezetességeivel ismerkedett. Zsikó Zsuzsanna tetszését kiváltképp elnyerte a Tajo folyó partján húzódó Belém városnegyed. Lisszabon ezen részét megannyi történelmi látnivaló, az egyszerre óvárosi és ugyanakkor pezsgő, mediterrán hangulat, a színek és illatok élményt jelentő egyvelege jellemzi. A nap az esti órákban a magyar nagykövetségen folytatódott, illetve zárult. Az együttes tagjaival találkozott és szívélyesen elbeszélgetett velük dr. Fábián Emília nagykövet, valamint V. Németh Zsolt államtitkár, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos.

A következő állomást az ország déli részén található Santiago do Cacém jelentette. A városháza adott otthont a Hungarikum kiállításnak és termékbemutatónak, valamint a Flaska Banda és Zsikó Zsuzsanna újabb koncertjének. A rendezvénysorozat Setúbal városában zárult, az együttes itt is nagy tapsot aratott műsorával. A település egyik nyugalmas öble, a partot mosó Atlanti-óceán, annak kellemes hőmérsékletű vize alkalmat adott Zsikó Zsuzsanna számára az előadás előtti elvonulásra és feltöltődésre.

A setúbali öböl alkalmat adott egy kis elmélyülésre, feltöltődésre

Lobogott a magyar zászló

– Kora este visszautaztunk bázisunkra, azaz Lisszabonba – folytatta a népdal énekes. – Itt már várt bennünket az a magyar felmenőkkel rendelkező ügyvéd, akire olyan mély hatást tett fellépésünk, hogy meghívott bennünket zöldövezeti, három emeletes villájába. Nagy meglepetésünkre közel száz magyar, avagy magyar származású vendég is várt már ránk a helyszínen. A három szinten ételkülönlegességek kínálták magukat, a sajtoktól kezdve a sonkákon át a tengeri gyümölcsökig és az édességekig. A házon ott lengett a magyar zászló és a találkozás örömére elénekeltük a magyar himnuszt. Ügyvéd vendéglátónk nem beszélt hibátlanul magyarul, portugál felesége pedig egyáltalán nem. Akárcsak Józsika nevű kisfiuk. Viszont a nemzeti imánkat úgy énekelte, olyan tökéletes magyarsággal, mintha egész életében ezt gyakorolta volna.