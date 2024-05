Kilenc település tizenhárom javaslatát vitatta meg nemrég tartott, legutóbbi ülésén a Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság. A tizenegy éve működő szerveződés elkötelezett munkát végző tagjainak Fehérvári Tamás, a vármegyei közgyűlés elnöke mondott köszönetet.

A benyújtott javaslatok közül három kapott zöld utat, mindegyik a kulturális örökségek számát növelik – adott tájékoztatást dr. Say István, a bizottság elnöke. A vármegyei értéktár ezzel a döntéssel jelenleg négyszáznyolcvankét értéket számlál.

Lőrincz Etel a bukovinai székely textilkultúrának nemcsak művelője, de szakértője és oktatója is

Fotó: Máté Réka (archív)

Kelméket kezelnek kezeikkel

Kulturális örökség kategóriában Lőrincz Etel textilművész munkássága gyarapítja a gyűjteményt. A bonyhád-majosi Lőrincz Etel a bukovinai székely textilkultúrának nemcsak művelője, de szakértője és oktatója is. Bukovinai székelyek festékes szőnyegei című könyve 2005-ben jelent meg. Az iskolarendszerű oktatásban is tevékenykedett, szőnyegszövő és takács hallgatókat oktatott, valamint sajátos nevelési igényű fiatalokat tanított szőni. Elnökségi tagja a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének, emellett évtizedeken át szervezte és vezette a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége néprajzi táborait fiatalok, illetve „Jut eszembe!” címmel felnőttek bevonásával. Szakkörökön is oktatja a bukovinai székely szőttesek készítésének technikáit, ennek a textil kultúrának a megőrzésén és tovább tanításán dolgozik. Népművészet mestere címet kapott 2022-ben.

Szintén ezt a mezőnyt fémjelzi munkásságával Horváth Tibor országosan is elismert kékfestő népi iparművész, a Népművészet Mestere. A Tolnán élő személy a mesterség elkötelezett híve, kiemelkedő az értékteremtő és értékőrző tevékenysége. Jelentős szerepet vállal a hagyomány fennmaradásáért és egyre szélesebb körű megismertetéséért.

Ezt a tánc különlegességet jelent

Madocsáról a helyi lassú és friss csárdás részesült egyöntetű támogatásban. A község táncai és népszokásai, hagyományai bár sok mindenben egyeznek a Kalocsai, a Tolnai-Sárköz és a Mezőföld falvaiban élőkével, mégis sajátos, archaikus jegyet hordanak magukon. Lakossága nagyon régi hagyományokat, különleges néprajzi jellegzetességeket őrzött meg, talán a területileg is zárt jellege, és a vallási különbözőség okán is. A madocsai csárdás generációról generációra öröklődött, az idősebb táncosok, mint Boldog István „Birkás”, Seregi István, Földesi János – a Népművészet Mesterei – készséggel adták tovább tudásukat a következő nemzedéknek, szívesen tanították a fiatalokat a hagyományos mozdulatok és a sajátos figurák elsajátítására.

A madocsai csárdások legjellemzőbb vonása, hogy a lassú és gyors rész a zenekíséret és motívumkincs alapján élesen elhatárolódik egymástól. Míg a zártan vagy kétkézfogással járt lassú uralkodó motívuma a kétlépéses csárdás, s megjelennek benne a verbunk karakterű motívumok is, addig a zárt összefogódzású frissre a páros forgás mellett a mártogatós motívumok, illetve az ugyancsak zárt összefogódzással járt aprózó, figurázó részek a jellemzőek.

Az ülésen döntés született a kiemelt vármegyei értékekről és az érték-díjról is. Az elismerések május 17-én Madocsán, a Vár a megye rendezvényen találnak gazdára..