Nos, Bruce Nolan (Jim Carrey), a New York-i Buffalóban élő televíziós riporter pontosan ebben a helyzetben találja magát. Bár népszerű és szerelmes a barátnőjébe, Grace-be, mégis szinte mindennel elégedetlen az életében. Egy különösen rossz nap végén Bruce dühösen gúnyolódik Istenen, és a mindenható meglepő módon válaszol Bruce kétségbeesett kérésére. Isten emberi alakban (Morgan Freeman) jelenik meg, és isteni erőkkel ruházza fel Bruce-t, kihívva őt, hogy vállalja el a nagy munkát, hátha jobban boldogul vele.

Eleinte mindenhatóként uralkodni rendkívül kellemes és szórakoztató Bruce számára. Ám hamarosan rá kell döbbennie, hogy az emberek imáit és kéréseit teljesíteni szinte lehetetlen feladat. Miután belátja, hogy Isten nem csak karba tett kézzel pihen egész nap, gyorsan vissza akarja adni ezt a hatalmas terhet. Pechére azonban Isten épp élvezi a vakációt, így Bruce-nak magának kell szembenéznie a problémákkal. Jim Carrey fergeteges komédiája, A Minden6ó nemcsak nevetésre, hanem elgondolkodásra is késztet. A film egyedi módon mutatja be, hogy a hatalommal nemcsak előnyök, hanem hatalmas felelősség is jár. Ne hagyja ki ezt a szórakoztató és tanulságos filmet, amely garantáltan megérinti a szívét és a rekeszizmait is!

A Minden6ó - AMC - május 27. 21:00