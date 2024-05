A tolnai Lovardában lezajlott programon két fiatal zenetanár, valamint mai és korábbi zeneiskolai növendékek voltak a szólisták. Fazekas Eszter klarinéton, Tari-Nagy Melinda fuvolán, Kolozsvári Gábor harsonán, Létai Izsó altszaxofonon, Felker Dávid trombitán, Beck Szabolcs tubán adott elő – mind a szólistáktól, mind a zenekartól magas színvonalú tudást igénylő – darabot.

Fazekas Eszter a szólista klarinéton, Tari Gergely zenekarvezető vezényel. Fotó: Mártonfai Dénes

A fiatalos vidámság is jelen van az előadásokon

Az IFZ koncertjeire jellemző, hogy a tökéletes előadásmódra való törekvés koncentrált komolysága mellett a fiatalos vidámság is jelen van az előadásokon. Ezúttal a humort leginkább egy amerikai szerző, Leroy Anderson Az írógép című zenekari műve képviselte, Sági Róbert főszereplésével. Ebben a darabban a szólóhangszer szó szerint egy régi típusú, mechanikus írógép, amelynek jellegzetes hangjaira épülő művet a tolnai közönség is élvezettel hallgatta. Ahogy természetesen a többi számot is, minden esetben vastapssal értékelve a szólisták és a zenekar teljesítményét.

Folytatódik az együttműködés spanyol „házi zeneszerzőjükkel”

A koncerten a zene mellett fontos információkat is megosztottak a jelenlevőkkel. Így azt is, hogy folytatódik az együttműködés a zenekar spanyol „házi zeneszerzőjével”, Andrés Alvarezzel, aki nemrégiben kimondottan az IFZ számára írt művet, a Táltos címmel. Most egy újabb darabot komponál a tolnai fúvósoknak, egy jövő tavasszal rendezendő nemzetközi versenyre.

Átadták az Év zenekari zenésze díjat

A szombati koncerten adták át az Év zenekari zenésze díjat is, amit ebben a tanévben az örökifjú Létai Péter vehetett át Tari Gergelytől, a zenekar tagjainak szavazata alapján.