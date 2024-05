Kóstolójegyek az információs pultnál

Gárdai Ádám ismertette, hogy jelentős eseménye a rendezvénynek a július hetedikén vasárnap ingyenesen látogatható Kárpát-medencei Gastroblues Piknik, mely egy jótékonysági főzőversennyel egybekötött zenei program. A vendégek kóstolójegyet vásárolhatnak az információs pultnál, amellyel ételt kóstolhatnak a versenyzőktől, és egyben szavazhatnak is a legjobb főzőre. A kóstolójegyekből befolyt összeggel a kárpátaljai testvérváros, Visk magyar óvodáját támogatják a szervezők, csakúgy, mint a borkóstoló részvételi összegéből és a templomi koncertek jegybevételéből összegyűlt adományból is. A főzőverseny közben olyan előadók koncertje hallgatható, mint a Deák Bill Blues Band, az Ismerős Arcok (akik közösen is zenélnek), valamint határon túli magyar zenekarok is képviselik magukat a Kárpát-medencéből. Különlegesség ezen a napon a Brothers zenekar kivételes alkalmakkor összeálló formációja, amelynek két kézdivásárhelyi származású tagja, Bejan Norbert (Margaret Island billentyűse) és Pál Gábor mellett az Azahriah gitáros Szabolcsi „Fészek” Bence és többek között Al Di Meola dobosaként már a Gastroblues Fesztiválon zenélő Kaszás Péter is része.