Vármegyeháza kert: Mosolyudvar Népi Játszótér, 10 óra. Béla király tér szabadtéri színpad: A Mancs Őrjárat - a titkos küldetés - interaktív, zenés-táncos műsor, 11 óra. Helyi csoportok bemutatkozása: MMS - Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió, Magyar Wing Tsun Egyesület - Leung Ting Wing Tsun Kung Fu, Alisca Taekwondo Klub, 14 óra. Tücsök Zenés Színpad szólistái, 15 óra. The Annie Project, 17 óra. Szekeres Adrien, 19.30. Band Of Streets, 21 óra. Zaporozsec, 22 óra. Piactér: The Placc Outdoor - Retro Edition: Erős vs Spigiboy, Ámokfutók, Shabba, 23 óra. Gasztrosátor, Pünkösdi Borudvar, kézműves és kirakodóvásár, helyi termékek vására, vidámpark.