A MindsHall zenekar 2017-ben alakult Szekszárdon. A tagok zöme akkor végezte el az általános iskolát. Ekkor még kevés lehetőségük adódott fellépni, mert senkinek nem volt jogosítványa, és nem igazán tudtak messzebbre utazni. Mondhatjuk úgy is, hogy a banda tagjai függtek a szüleiktől.

A szövegek és a zenei alap megírása is nagyrészt az ő feladata

– Tizennégy éves voltam, amikor megalapítottuk a zenekart, akkor még Metal Heart néven – emlékezett vissza a zenekar szíve-lelke. Norbert nemcsak azért tölt be fontos szerepet a banda életében, mert ő az egyik gitáros. A dalok szövege és az alap megírása is nagyrészt az ő feladata.

Ha meghallgatjuk a MindsHall számait, talán az elsők között jut eszünkbe az AWS és Siklósi Örs személye, különösen a Várnék című daluk esetében. Petrits Norbert szerint az emberek gyakran hasonlítják őket a budakeszi, országosan ismert együtteshez.

– Ez hatalmas megtiszteltetés. A magyar zenekarok közül az AWS a Down for Whatever mellett az egyik legnagyobb hatást gyakorolta a zenénkre. Nagyon sajnálom, hogy Örs már nem lehet köztünk, az ő személye utánozhatatlan és unikum a magyar zeneiparban. Ennek ellenére tragikus távozását profin kezelték a tagok. Stefán Tomi érkezésével stílusában az új, minőségében viszont a régi AWS-t hallgathatjuk.

Már videoklip is készült egy dalukhoz

A szekszárdi metalegyüttesnek ma már egy egész albuma elérhető, az Álarc, amelyben Túl késő című zenéjükhöz történetükben először videoklip is készült. Bíznak benne, hogy amennyi munkát beletettek a felvételbe, legalább annyira szereti majd azt a közönség. Készül a következő lemezük is, amiből hét alkotásnak már megvan a demója. Tavaszi turnéjuk június elején ér véget, majd a nyár folyamán igyekeznek néhány fesztiválra is eljutni. Ősszel pedig újabb koncerthelyszíneken mutatkoznak majd be.

Petrits Norbert szerint habár csapatuk összes tagja a zenéből szeretne megélni, nem mindent arra tettek fel. – Én például a Szegedi Tudományegyetem biológia szakos hallgatója vagyok. Ez a két szenvedélyem: a zene és a biológia. Az a tervem, hogy eleinte kutató biológusként keresem a kenyerem, de idővel átállnék a teljes munkaidős zenélésre. Mindent megteszünk, hogy sikerüljön befutni.

A Petrits családot egyébként senkinek nem kell bemutatni Szekszárdon, ők a mézeskalácssütés mesterei. Édességek készítéseivel 1825 óta foglalkoznak. Az idők során a foglalkozás apáról fiúra szállt, és ha jelen állás szerint Norbertnél nem is, de cukrásznak tanuló testvérénél folytatódik ez a családi hagyomány.

A MindsHall tavaszi turnéja június elején ér véget, majd a nyár folyamán a zenészek igyekeznek néhány fesztiválra is eljutni.