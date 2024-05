Tavaly áprilisban jelent meg Fodorné László Mária magánkiadásban kiadott könyve, amely ezidáig nem látott részletességgel tárja fel a sárközi szőttesek világát. A könyv szerzője, a Népművészet Mestere címet viselő népi iparművész, akit a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatába választották, és emellett elkötelezett őrzője, továbbadója a sárközi szőttesek hagyományának is. A kötetről a szerző szülőfalujában, Decsen Csapai Jánossal, a Wosinsky Mór múzeum néprajzos muzeológusával beszélgetett, ahol kifejtette, hogy saját álma volt ez a könyv, és annak elkészítése valódi szívügye.

Fodorné László Mária szövőmester. Fotó: fehervarikezmuvesek.hu

Mit ígér a könyv?

A kötet nem csak a sárközi szőttesek technikai részleteit mutatja be, hanem egyben kézikönyv is azok számára, akik még soha nem próbálták a szövést. Lépésről lépésre vezeti az olvasót a szövéstechnikákon keresztül, így gyakorlati segítséget nyújt mind a kezdőknek, mind a szakembereknek. Fodorné László Mária hangsúlyozta, hogy míg az elméleti hátteret Andrásfalvy Bertalan tanár úrra hagyja, addig ő maga a gyakorlati megvalósításra fókuszál.

A Hagyományőrzés Fontossága

Fodorné László Mária több mint 60 évig szőtt, és elmondása szerint ez a könyv életművének megkoronázása. Mindent megtett azért, hogy a sárközi szőttes kultúráját megőrizze és továbbadja. A könyv bemutatása a megjelenése óta számos helyszínen – mint például Budapest, Balatonalmádi, Székesfehérvár és legutóbb Decs – nagy sikerrel zárult.

A könyv bemutatja Sárköz népművészetének legfontosabb ágát, a szövést, így a tájegységet egy újabb aspektusból is megismerhetik azok is, akik eddig nem voltak tisztában annak gazdagságával.

Hat évtized tudásanyagát foglalta össze Fodorné László Mária tavaly megjelent, Szőttesbe álmodott Sárköz című könyvében. Fotó: Beküldött kép.

– Európában egyedülálló módon, a sárközi parasztasszonyok tizenhárom különböző szövéstechnikát ismertek, amelyeknek nagyon nehéz volt utánajárni, mivel annak idején ezek anyáról lányára szálltak – válaszolta kérdésünkre a szövőmester. Mária tizenhárom évesen ismerkedett először meg a szövéssel, ami szerelem volt első látásra számára. Ennek köszönhetően kezdte kutatni a sárközi szőtteseket eredeti környezetben, hiteles emberektől tanulta meg a szövésitechnikákat, amiket évtizedek alatt sikerült elsajátítania.

Nem csak megőrizni, hanem továbbadni

A szövőmester célja nem csupán a sárközi szőttesek konzerválása, hanem azok továbbadása is. Már szinte gyerekkorától érdekelte a szövés, és minden decsi házban járt, hogy minél többet megtudjon róluk. Munkája elismerést váltott ki országosan ismert és elismert szaktekintélyektől is. Büszke arra, hogy sikerült egy olyan tanítványt kinevelnie, akinek minden tudását átadhatta, átvette sárközi szövőszékeit tőle, és most már oktatja a következő generációt.

– Szalontai-Wiktora Ramóna eredeti foglalkozása szerint mérnök informatikusként került hozzám, aki elhivatott tehetséges szövővé vált mellettem. Olyannyira, hogy Ramóna a szövés iránt érdeklődőknek tart kurzusokat és én pedig azoknak, akik már magasabb szinten szeretnék elsajátítani a szövés tudományát.