Grafikus, karikatúrista, képregényrajzoló és animációsfilm-készítő, -rendező a szekszárdi Weisz Béla. A Vármegyeháza kiállítótermében nyílt tárlata, Kartonbár címmel, melyen munkássága minden területéről bemutat valamit.

Weisz Béla nevét már külföldön is ismerik

A rendezvényen, a kiállítóhelyet üzemeltető Wosinsky Mór Múzeum igazgatója, Ódor János köszöntötte a közönséget. Hangsúlyozta, hogy szekszárdi, illetve Szekszárdhoz kötődő, rangos alkotókat hívnak meg ide. Weisz Béla nevét már külföldön is ismerik, és helyben is elismert; tavaly kapta meg a Közjóért-díjat.

A tárlatot Ulrich Gábor képzőművész nyitotta meg, aki animációsfilm-rendező a Kecskemétfilm Kft-nél, mely céggel a szekszárdi képalkotó is szoros kapcsolatban áll. Elmondta többek között azt is, hogy a Leo és Fred című Weisz-féle rajzfilmsorozat (a második évad) hozta meg készítőjének az igazi hazai és nemzetközi sikert.

Elsősorban karikatúráiról és rajzfilmjeiről ismert Weisz Béla (A szerző fotója)

Ulrich Gábor és Weisz Béla is bohócorrot viselt

A megnyitó természetesen nem volt vérkomoly. Ulrich Gábor és Weisz Béla is bohócorrot viselt, vidám zenét pedig a SeptibenD trió szolgáltatott.

Újságírói kérdésekre a kellemesen szellemes képek alkotója, komoly dolgokról is beszélt. Például arról, hogy hitgyakorló katolikus énje nem kerül-e időnként összetűzésbe a karikatúrista énjével. Szülei szerették volna, ha más pályát választ – ahol biztosabb és nagyobb a jövedelem –, ám hamar bebizonyosodott, hogy ez az ő útja. S a Biblia is arra int, hogy aki talentumot (tudást, tehetséget) kap valamire, valamihez, kötelessége azt kamatoztatni. (Már 23 évesen díjazott rajzfilmes volt.)

A vallással, mások vallásával sem szokott viccelni, viszont egyéb tabutémát nem ismer. Meggyőződése, hogy az őszinteség, a szókimondás és a cikiző képalkotás is Istennek tetsző dolog.

Weisz Béla kiállítása szeptember 8-ig tekinthető meg a Vármegyeházán.

Közjóért-díjas Weisz Béla 1965-ben született Szekszárdon. Karikatúristaként, illetve animációs filmalkotóként hamar feltűnt. Jelenleg is több újságnak, portálnak dolgozik, és vannak beadott filmtervei, melyekhez pályázati támogatást remél. Általában rajzolója, forgatókönyvírója és rendezője is a filmjeinek. Számos szakmai elismerésben részesült, és megkapta a szekszárdi Közjóért-díjat is. Házas, két gyermeke van.