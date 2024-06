Ötven koncert várja a zenerajongókat a július elsején kezdődő és hetedikén záruló 32. Nemzetközi Gastroblues Fesztiválon. A Pakson tartott rendezvényen mások mellett fellép sztárvendégként Matteo Mancuso szicíliai gitárvirtuóz, valamint Laura Cox angol-francia rockgitáros is. A magyar híreségeket olyan csapatok és személyiségek képviselik, mint például az Ismerős Arcok, a Deák Bill Blues Band, a Rudán Joe Akusztik, a Dos Diavolos (Ganxsta Zolee & Takács Vilkó), az ex-Minis Závodi János és Debreczeni Ferenc az Omegából. Fellép a Blues MD (Szebényi Dániel, Mike Gotthárd, Gudics Martin, Gudics Marcell), ezen formációhoz csatlakozik Vitáris Iván, az Ivan & The Parazol frontembere, valamint Ganxsta Zolee, aki ezúttal a dobok mögött is bizonyítja tehetségét.

Ám ez az atomvároson messze túlmutató, nemzetközi kiterjedésű rendezvény jóval több, mint hagyományos, mégoly kiváló, minőségi könnyűzene. Gárdai Ádám fesztiváligazgató, a teol.hu podcast vendége egyebek mellett az újdonságokról is áttekintést adott a vele folytatott beszélgetésben. Elmondta, hogy ez a mostani seregszemle miben lesz alapvetően más az előzőekhez képest. Szót ejt a gasztronómiai bemutatókról, arról, hogy egészen jutányos áron lehet a konyhaművészet különleges ízeibe belekóstolni. Valamint ismerteti a kárpátaljai magyar települést segítő, jótékonysági főzőverseny és az országos borbarát találkozó részleteit is.