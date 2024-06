A mókás duó egyik nagy kalandja során a pénzügyminiszter lányának esküvőjére törnek be. A rövid távú kalandok helyett azonban meghívást kapnak Clearyék szigetországi birtokára, ahol találkozhatnak életük szerelmével.

Vince Vaughn ebben a filmben a Bárbarátok című mozi óta a legjobb formáját hozza. Ha valaki szerette abban a szerepében, akkor ebben is tetszik majd. Néhány poénja annyira fergeteges, hogy a nevetéstől az ember a hasát fogja majd. Owen Wilson pedig hozza a tőle megszokott stílust. Bár nem mindenkinek szimpatikus, itt inkább a jó szerepét játssza, de persze neki is vannak zseniális jelenetei, arról nem is beszélve, hogy a kémia Vaughn-nal tökéletes, különösen a veszekedős jelenetekben.

Az Ünneprontók ünnepe semmi esetre sem ajánlott azoknak, akik egy kicsit is prűdek, mivel tele van meztelenséggel és szexszel kapcsolatos csínytevésekkel, persze nem az „Amerikai pite" típusú durva humorra kell gondolni. A film feszegeti a határokat, de nem csak a sokkolás kedvéért, mivel igazán vicces. Még a legkritikusabb nézők is sokat nevetnek majd a filmen. Rachael McAdams remekül alakítja Owen Wilson szerelmét, míg Isla Fisher Vince Vaughn pszichopata kedvesét alakítja fergetegesen.

Ünneprontók ünnepe, AMC, június 27, 18.40