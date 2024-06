Kikből lesznek terroristák?

Az Európában élő arabokról is beszélt az előadó, azokról, akik megőrzik identitásukat, s elkülönülten élnek a társadalmon belül, és megfigyelhető gettósodásuk is. A köztük élő második, harmadik, már ott született generáció tagjai a kibocsátó országukat már nem is nagyon ismerik, de befolyásolhatók a vallás által, s a legtöbb terrorcselekményt ők követik el.

Az MCC Migrációkutató Intézete éveken át kutatásokat végzett Szerbiában az ott táborozó migráns csoportoknál. Kiderült, rendkívüli mértékű a blokkosodás. Két nagy csoport, a marokkóiaké és a szíriaiaké nagyon elkülönült egymástól. Viszont mikor megjelentek az afgánok, a két csoport összezárt ellenük. Ugyanígy külön állnak Szerbiában az embercsempész csoportok, de azokat Görögországból, Törökországból irányítják.

Mindez csupán kis része annak a gazdag ismeretanyagnak, amelyet legújabb könyvében összegyűjtött a fiatal szerző. Akár tankönyvnek is felfogható egyetemi hallgatók számára, de hasznos ismereteket ad mindazoknak, akiket az arab világ érdekel.