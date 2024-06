Ólom textilplombapár június hónap műtárgya a Wosinsky Mór Múzeumban. A 16. századból származó, különleges leletről K. Tóth Gábor adott ismertetést. Az intézmény régész muzeológusa a lelőhellyel kapcsolatban is megosztott néhány tudnivalót.

K. Tóth Gábor a 16. század végéről származó ólom plombapárral (Fotó: Mártonfai Dénes)

Török és magyar pénzek

A Szekszárd nyugati határában található Sötét- és Fazekas-völgyben az írott források, földrajzi nevek és régészeti adatok alapján a 14. századtól a 17. század elejéig egy kicsiny település, Kis-Bat falu húzódott meg. A bel- és külterületén lévő tájrégészeti jelenségek, ház-, illetve pincehelyek napjainkban is láthatók, köszönhetően a bolygatatlan erdei talajviszonyoknak. A sötét-völgyi erdészházzal szemközti domboldalon, a falu külterületén található a 66. számmal rendelkező ház-/pincehely. Ez a helyszín, mint számos másik épületmaradvány is, éremleletekkel jól datálható. A sort I. Szelim török szultán (1512–1520) akcséja nyitja 1543-ban. Ezután Habsburg Ferdinánd király 1544-ben vert dénárjai következnek. Ezekkel egy időben volt forgalomban I. Szulejmán (1520–1564) akcséja, ez a pénz a házhely előtti teraszon rejtőzött a földben. A sor Habsburg Miksa 1569-ben és 1572-ben veretett dénárjaival zárul. Ez alapján a ház-/pincehely legkorábban a 16. század húszas éveiben esetleg már állhatott, és a század 70-es éveiben még funkcionált.

Tudor-rózsa, mint védjegy

Az érmék mellett a teraszon egy ólom textilplombapár került még elő. Ezek a Tudor-rózsás posztóplombák csoportjába tartoznak Az előlapi korongon Anglia 1603 előtti címere szerepel, királyi koronával, címertartó állatfigurákkal. A köriratban az alábbi jelmondat olvasható: *HONI*SOEIT*QUI*MAL*Y*PENSE (Rossz, aki rosszra gondol), az angol térdszalagrend jelmondata. A hátlapon a Tudor-ház szimbóluma, a rózsa látható, a köriratban QVILHELMVS+Q+Q+ALMAND[ETE]+Q+Q (Német Vilmos) felirat olvasható. A plombák általában szegecses típusúak, ezek a posztóvégeket zárták le. A sima felületű, átfúrt plombák viszont bálazáró plombák voltak, ilyen a most bemutatott lelet is. A Magyar Királyság területén előkerülő Tudor-rózsás plombák felirata legtöbbször rontott, a külföldi daraboktól eltérően az évszám is hiányzik róluk, ezért erős a gyanú, hogy ezek hamisítványok. Valószínűleg az 1572–1596 közötti időkben, a kezdetekben Szokollu Musztafa budai basa tulajdonában lévő Gyula és Békés környéki kallómalmokkal az angliaihoz hasonló posztókat kezdtek el gyártani, melyet a végvári katonáknak adtak fizetés helyett, drágább angol posztóként elszámolva. Innen is ered az a szólás, hogy „Se pénz, se posztó.”