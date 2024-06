A helyi Hagyományőrző Alapítvány, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Delta Turista Egyesület, a Döbröközért Alapítvány összefogásának és az önkormányzat támogatásának köszönhetően színes és tartalmas programok várták a közönséget. A résztvevők este a tájház udvarán találkoztak, innen indultak kültéri szobor keresésre.

Kicsik-nagyok együtt járták az összetartozás táncát a tájház udvarán

(Beküldött fotó)

Útközben meglátogatták a Német Nemzetiségi Tájszobát is. A lebonyolított három vetélkedő hibátlan megfejtői között a szervezők egy-egy tortát sorsoltak ki. A jó hangulatot fokozta a közösen eljárt összetartozás tánca. Egy kis finomság is jutott mindenkinek, hiszen a Hagyományőrző Alapítvány tagjai ízletes likaskalácsot sütöttek, amihez citromos limonádét kínáltak. A programokon jelen volt Farkas Edit polgármester is, aki összegzésként ezt mondta: – Aki eljött, jól érezte magát, jövőre folytatjuk!