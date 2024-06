Kilián Szilvia: 1992 óta tagja a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola tantestületének. A szakmai munka mellett mindig figyel tanítványai mentális egészségére is. Szükség esetén a szülők és szakemberek bevonásával segíti a gyerekek fejlődését. Törekszik arra, hogy élménypedagógiai elemekkel tarkított, élvezetes órákat tartson. Kovács Tibor: Közel négy évtizede tanít a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolában. Pedagógiai munkája során tanulók százait ismertette meg a rajzolás élményével, művészettörténeti alkotások szépségével. Diákjai számos rajzpályázaton nyertek díjakat országos szinten is.

Kilián Szilvia, a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola pedagógusa is díjat érdemelt (Fotó: Makovics Kornél)

Több éven át kiemelkedő eredménnyel neveltek

Kovács-Buzás Márta: A Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanáraként, alkalmazásának kezdete óta eredményes szakmai munkát végez. Nagy László: 34 éve dolgozik a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban, mint történelem-orosz szakos tanár. Az elmúlt években több tanítványa is kimagasló eredményt ért el a történelem tanulmányi versenyek országos döntőiben. Osztályfőnökként is odafigyel tanítványaira. Rieger Erika: 40 éve dolgozik a gyógypedagógia területén, 23 éve vezetői beosztást tölt be. Több mint egy évtizede a Tolna Vármegyei Pedagógia Szakszolgálat Dombóvári Tagintézményének igazgatójaként tevékenykedik. Wigand Bettina: Gyógypedagógusi pályáját 2007-ben kezdte. Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanárként, pszichopedagógia szakos terapeutaként, a Szekszárdi EGYMI sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodája gyógypedagógusaként nagy odaadással segíti a rábízott súlyosan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlődését.