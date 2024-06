– Hivatásomból adódóan abban hiszek, hogy azokban az előadásokban, melyekben játszhatok – remekművekben –, az általam és kollégáim által képviselt energiák, együttesen az íróval, adhatnak egy olyan érzést, amit nevezhetünk katarzisnak, avagy lélekemelőnek.

Gáspár Sándor színművészt dr. Tóth Csaba Attila köszöntötte és ajánlotta a közönség figyelmébe

Fotó: Makovics Kornél

Diákszínjátszó lett a gimnáziumban

Ezzel a bevezetővel kezdte mondandóját Gáspár Sándor a Léleképítő sorozat legutóbbi, csütörtöki rendezvényén. A Kossuth-és Jászai Mari díjas érdemes művész a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében találkozott a közönséggel. Dr. Tóth Csaba Attila, a miniszterelnökség által is támogatott értékrend erősítő program házigazdája a családból érkezett indíttatás iránt érdeklődőt vendégétől.

Gáspár Sándor elmondta, hogy 1956-ban született Csongrád megyében, Szentesen, pár hónappal a forradalom előtt. Édesapja boltos volt, édesanyja könyvelő egy állami gazdaságban. A Gáspár-család a jobb megélhetés véget állatokat tartott, a munkából a két fiú is kivette részét. Ezzel a kispolgári-paraszti háttérrel ment Gáspár Sándor a szentesi gimnáziumba, ahol sok mindenre rácsodálkozott. Ugyanis olyan, fizika-kémia tagozatos osztályba került, mely a város értelmiségi gyermekeit gyűjtötte össze.

– Az első pár hónap számomra ebben az osztályban elég sok balhéval járt – tekintett vissza egykori önmagára. Fölös energiáit később a sportban, valamint az iskolai színjátszásban vezette le. De olyan eredményesen, hogy már harmadik osztályos tanulóként bemutatkozhatott a diákszínpad tagjaként az országos Ki mit tud?-okon, versmondásokon. Az sem szegte kedvét, hogy fizika tanára megjósolta: Gáspár Sándorból soha az életben nem lesz színész. Az előjelek mindenesetre mást mutattak. Nem véletlen, hogy a gimnáziumát megillető, kiváló színjátszó címet éppen Gáspár Sándor vehette át Budapesten Major Tamástól, akivel később több darabban is együtt játszhatott.

Nagy egyéniségekkel játszott együtt

Akárcsak más, ugyancsak jelentős művész egyéniséggel. Felidézte például az ugyancsak szentesi születésű Őze Lajos alakját is. Meglátása szerint néhai kollégája ott van a legnagyobbak között, mert nem színművész, nem színész, hanem – mint azt névjegykártyáján is feltüntette – színjátékos volt. – Ebben a mérhetetlen életmű, rengeteg drámai, szerep, tragikomikus alakítás mélyén mindig ott volt a játékosság – fogalmazott a rendezvény vendége, aki példaképként is tekint földijére.

Szintén nagy hatással volt rá több tanára is a Színművészeti Főiskolán. Így például Horvai István és Kapás Dezső.

A Vígszínházhoz – a kilenc évvel ezelőtt elhunyt Pap Verával együtt – Várkonyi Zoltán igazgató hívta. Már az elején olyan bizalmat kapott, aminek köszönhetően kiteljesedhetett. Korosztálya kiválóságaival együtt léphetett a világot jelentő deszkákra. Mások mellett Balkay Géza, Bán János, Bubik István, Cserhalmi György, Dörner György, Eperjes Károly, Udvaros Dorottya jelentett meghatározó művészi kapcsolatokat és energiákat számára. A rendszerváltás utáni időszakra – és a felsorolt személyekre – tekintve megállapította, hogy generációjának tagjai elég jelentősen jelen vannak a közéletben. Azt is közölte, hogy volt alkalma áttekinteni a Léleképítő eddigi vendégeinek névsorát. A lista kivételes és pazar, fejezte ki elismerését. Közülük néhányukkal, például Balczó Andrással személyesen is találkozhatott. – Eljött a színházba, megnézni egy előadásunkat – elevenítette fel a történetet. – Utána az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy bejött az öltözőnkbe. Bubik Pista barátom és én éppen átöltöztünk, miközben Balczó András és vele együtt érkező családja szerényen, csillogó szemmel gratulált nekünk.