A Garay János Gimnázium színjátszó csoportja is színpadra lépett, és előadta az aranyminősítést szerzett „Elég!" című darabot, amelyet nagy taps kísért. A diákok emellett a Társasjátékok házában is kikapcsolódhattak, ahol különféle társasjátékokkal játszhattak. Vári Dorottya mesterséges intelligenciáról szóló előadása is sokakat vonzott, a gyerekek megismerkedhettek a technológia legújabb vívmányaival és azok társadalmi hatásaival. Ezen kívül az érdeklődők számára lehetőség nyílt meglátogatni a Tudásközpontot, ahol bemutatók várták őket.

Péntekre szabadtéri programokat szerveznek

A pénteki nap két nagy szabadtéri programmal zárul: az egyik egy közös strandolás a helyi fürdőben, ahol a diákok szabadon élvezhetik a nyári napot és a vízi játékokat. A másik egy biciklitúra, amely során a természet szerelmesei kerékpárral fedezhetik fel Szekszárd környékének szépségeit.

A Garay napok eseményei vidám és emlékezetes pillanatokkal gazdagítják a diákok életét, és méltó lezárását jelentik a tanévnek. Huszárik Imre igazgató elmondása szerint a rendezvények nemcsak szórakozást, hanem közösségépítést és tanulási lehetőségeket is kínálnak, amelyeket a diákok nagy örömmel fogadnak. Az iskola jövőre is hasonlóan színes és változatos programokkal készül a Garay napokra.