Jótékony célt szolgált a Best of Gastroblues lemezbemutató (videó és galéria)

Lemezbemutató koncerten ismerhette meg a közönség Gál Gábor és barátai Best of Gastroblues DVD-jének hanganyagát. A jótékony célt is szolgáló rendezvény helyszíne Pakson a Gastroblues Klub volt.

Gál Gábor és barátai adtak koncertet Fotó: Molnár Gyula

Jótékonysággal egybekötött lemezbemutató koncerten ismerhette meg a közönség Gál Gábor és barátai Best of Gastroblues DVD-jének hanganyagát. Szombaton Pakson, a Dózsa György úti Gastroblues Klubba várták a zenekedvelőket. Az estre a belépés ingyenes volt, de a DVD megvásárlásával, önkéntes adományokkal, valamint tombolával anyagi támogatást lehetett nyújtani. Az így befolyt összeget Paks kárpátaljai testvértelepülésére jutttatják el, és Visk református gyülekezetének ajándékozzák – mondta el Gárdai Ádám, a Gastroblues Fesztivál főszervezője. Az est zene oldaláról Gál Gábor elárulta, hogy az elmúlt több mint tíz évben több olyan formációval is fellépett a nagy múltú rendezvényen, melyeknek alapító tagja volt. Ezek közül a kvartettként indult Szekszárd All Stars volt az első, amely idővel big banddé nőtte ki magát, majd paksi zenészekkel társulva megalakult a Paks Atom Jazz Orchestra. Az utóbbi években pedig a Nu-Line Experiment tagjaként lépett fel a Gastroblues Fesztiválon. A szombati koncert zenei anyagát elsősorban ez az időszak határozta meg, a DVD pedig azokból a felvételekből nyújt összefoglalót, amelyek Gál Gábor különböző gastroblues-os fellépéseit rögzítik. Az esten fellépett még Cseke Gábor, Ocsovay Damjén, Weisz Gábor, Kalauz Attila és Maráz „Gizzy” Nándor.

Gál Gábor és barátai adtak lemezbemutató koncertet Pakson Fotók: Molnár Gyula

