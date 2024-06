A maga korában persze mindenki szerette Amerikában és Magyarországon is a nálunk Bill és Ted zseniális kalandja, illetve Bill és Ted oltári kalandja címen is ismert 1989-es első részt, és persze a folytatását, az 1991-es Bill és Ted haláli túráját. Ezekben a címbéli két vagány rockzenészen múlik a világ sorsa, ugyanis ha év végén megbuknak, akkor Ted katonai iskolába kerül, feloszlik a Vad Csődörök zenekar, és a jövőben annyi a világbékének is.

Keanu Reeves Fotó: Shutterstock

A teljesen lökött középiskola haverok visszautaznak az időben, hogy a történelem befolyásos szereplőiből álló csapatot gyűjtsenek össze, akik segítenek nekik a létfontosságú történelem záróvizsgán. Az illusztris csapat, köztük Szókratész, Napóleon, Abraham Lincoln, Dzsingisz kán és Jean D'Arc, egyesíti erőit hőseinkkel, és együtt térnek vissza a huszadik századba egy őrült kaland után.

Bill és Ted zseniális kalandja, amerikai kalandfilm, Direct One, szerda, 20 óra