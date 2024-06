Újabb borfesztivál várható

A rendezvényen megtekinthető volt egy borászati kiállítás is, amelyet a hegyközség településeinek életéből állítottak össze fotókkal. Minden település külön tablót kapott, amely az elmúlt évtizedek eseményeit, múltját mutatta be adott településen. Szombat délután a pincehelyi Reseda gyermek néptánc bemutatójával folytatódott a programsorozat, este pedig fantasztikus jazzkoncerttel fejeződött be az I. BorZsongás borfesztivál Kisszékelyben. A következő évre is vannak már tervek, a szervezők látták a hibákat, és törekedni fognak azok kiküszöbölésére is, tudatták.