Szétszakított családok

– A történet nem a Nehéz csomag című darab folytatása. A szereplők mások. Kimutatható mégis valamilyen kapcsolatot a kettő között? Vannak például visszatérő motívumok?

– Igen, mondhatjuk. Egyrészt ott van a háborús bűnösség visszatérő témája. Ott voltak ezek az SS-katonák, akik közül sokakat Magyarországon toboroztak, egyeseket erőszakkal, mások önként jelentkeztek. Van egy karakter a darabban, aki szerepelt a Nehéz csomag-ban és itt újra megjelenik. A darab két diktatúra között játszódik, a szereplők átélték a lezárult második világháború minden borzalmát, de tulajdonképpen már érkezik a következő diktatúra, a kommunizmus.

A Nehéz csomag a kiűzetésről szólt, az 1948 – csomag nélkül pedig a visszatérést mutatja be.

Ebben az értelemben ez folytatás, csak nem feltétlenül a szereplők szempontjából, hanem inkább tartalmilag. Az egyik különbség minden bizonnyal az, hogy ez a rész még erősebben koncentrál a családok szétszakított mivoltára. A darab szereplői közül szinte senki sem él egészséges, normális családi körülmények között. Hasonló sorsokat ismerek Németországban is, mert rokonaimtól tudom, hogy a nagyapám 1948-ban még fogságban volt. Tehát a főszereplők nagyon elveszett figurák. A másik párhuzam, hogy ebben a darabban is megpróbáltuk a holokausztot feldolgozni. A Nehéz csomag zsidó szereplője a magyarországi németek között bukkant fel. Az 1948 - csomag nélkül című darabban egy olyan nővel foglalkozunk, aki a romák közé tartozik, és akinek a rokonai a holokausztban vesztették életüket. Ma már tudjuk, hogy a zsidókon kívül milyen sok romát és szintit, azaz német cigányt is megöltek a nácik.

– Javasolná, hogy a két darabot kronológiai sorrendben nézzük meg?

– Logikusnak tűnik, de nem muszáj. Meg lehet nézni az egyiket a másik nélkül is, akárcsak a mozifilmeket. Ez ebben az értelemben nem egy sorozat. Tehát nem kell látni az első részt ahhoz, hogy megértsük a másodikat. Igazából két különböző korszakról van szó, de természetesen van közük egymáshoz. Mivel ez ugyancsak egy audio-séta, a folytatásban is a város különböző helyszíneire megyünk és a színház közvetlen közelében lévő, különböző elhagyatott helyekre látogatunk. Szóval a két darab összekapcsolódik, de minden további nélkül egymástól függetlenül is meg lehet nézni mindkettőt.