Színpompás kulturális kavalkádba vethette bele magát a XXIII. Völgységi Könyvfesztivál közönsége. A Bonyhádon tartott, háromnapos tarka forgatag június 21-én pénteken kezdődött a hagyományos helyszínen, azaz a Perczel kertben.

Az ifjú korosztály is kedvére válogathatott a gazdag könyvkínálatból

Fotó: Máté Réka

Az itt található színpadon a Bartók Béla AMI növendékei adtak zenés műsort. Ezt követően Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere kívánt mindenkinek tartalmas, jó kikapcsolódást a hétvégére.

A Völgységi Könyvfesztivál programjának elmaradhatatlan eleme a Könyvtárért, a kultúráért-díj átadása. Ilyenkor mond köszönetet a bibliotéka vezetése annak, aki önzetlenül, egész éven át segíti a munkájukat, részt vesz a rendezvényeiken. Idén Bayerné dr. Molnár Judit nyugalmazott gyógyszerész vehette át az elismerést Schnell-Nagy Erikától, a Solymár Imre Városi Könyvtár igazgatójától. Ez az önkormányzati fenntartású intézmény – karöltve a Könyv-Kultúra Egyesülettel – szervezte ez alkalommal is ezt a nagyszabású seregszemlét.

A fesztiválon könyvek, kiadók, kézművesek és mindenekelőtt szerzők várták a közönséget, nem utolsó sorban kellemes kikapcsolódásra vágyó, gyermekekkel együtt érkező családokat. A választék ez alkalommal is lenyűgöző volt, az érdeklődőknek „mindössze” a bőség zavarával kellett megküzdeniük. Mintegy húsz szerző érkezett a Völgység székhelyére és mutatkozott be író-olvasó találkozó keretében. Műfaji szempontból is a változatosság jellemezte az összeképet: vers, helytörténet, történelmi regény, krimi, romantikus alkotás, fantasy és sci-fi, sőt, receptekkel ellátott mesekönyv egyaránt szerepelt a kínálatban.

Átütő sikert aratott az újdonságot jelentő, Perczel kerti puzzle verseny, amikor is csapatok raktak ki papír mozaik darabokból képeket. Mindezek mellett – a teljesség igénye nélkül felsorolva – zenés mesejáték, gyógynövényes foglalkozás, palacsinta sütés, fesztivál futás, valamint Zsikó Zsuzsanna és a Tarsoly Zenekar révén fergeteges koncert is hozzájárult a kiváló hangulat folyamatos szinten tartásához. Tartalmas előadások is vonzották a jelenlévőket: a vasárnapi záró napon Balogh Vivien, a belgrádi vizes Európa-bajnokság „bonyhádi sellője” tartott élménybeszámolót.