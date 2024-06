Különdíjat kapott a szekszárdi Csobogó együttes a Versünnep Nemzetközi Seregszemle döntőjén. A Versünnep Alapítvány nemrég tartott rendezvényének a Budapesti Operettszínház adott otthont. Ebben a patinás épületben lépett közönség elé a B. Varga Jenő, Decsi-Kiss András, Fenyvesi Gábor és Nemes András alkotta csapat. A zenekar a felnőtt zenés produkciók kategóriájában érte el ezt a kiemelkedő eredményt.

Bevezetésként Spisák István műsorvezető mutatta be a Csobogót. Egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az együttes – köszönhetően B. Varga Jenő zenekar vezető személyes kapcsolatának – Csukás István felnőtteknek szóló verseinek feldolgozásával igyekszik a művész kevésbé ismert arcát megmutatni. Tavaly két seregszemlén is sikeresen szerepeltek. Immár másodszor nyerték meg a Baka István szekszárdi születésű költő emlékére rendezett versenyt, illetve különdíjat nyertek Csukás István Étellift a pokolba című versére írt dalukkal. A versünnepi döntőre is Csukás István egyik művét hozták magukkal. A kovács című verssel a költő az édesapja iránti szeretetét fejezi ki, míg a zenével az együttes a költő előtt kívánt tisztelegni.

– Minden ilyen megmérettetés még több munkára sarkall bennünket – mondta el lapunknak B. Varga Jenő. – Arra, hogy bemutatandó szerzeményünket a lehető legjobban kidolgozzuk. Ez ugyanis fejleszti a zenekart. Most is ezt tettük és titkon azért reméltük, hogy egy különdíjat megszerzünk ezen a rendezvényen. Így történt és ennek nagyon örülünk.

Neumann Balázs zongoraművész, zeneszerző, a zsűri tagja értékelésében megjegyezte: bár a Csobogó az úgynevezett amatőr kategóriába tartozik, mégis profi produkcióval örvendeztette meg a közönséget. Ezzel együtt híven őrzi és közvetíti Csukás István örökségét és ezért nagy köszönet jár a csapatnak. Sz. Á.