Mártonfai Dénes, a Teol.hu és a Tolnai Népújság fotóriporterének képeit is láthatja a közönség a hétvégén a Néprajzi Múzeumban. A díjnyertes Vidéki foci című sorozat fotóit kivetítik a gyűjteményben, ahol június 22-én is változatos tematikával várja látogatóit a Múzeumok Éjszakáján.

Az intézmény kapcsolódik is az idei év közös témájához, ami mi lehetne más, mint a foci, lévén, hogy az idei nyár első része a futball Európa Bajnokság jegyében telik.

A vidéki foci persze más. Sokan nem tudják, milyen érzés egy összeeszkábált, könnyen átléphető fapadról, egy aprócska korlát mögül buzdítani a rokonunkat, gyermekkori barátunkat. Így szurkolni teljesen más, mint vasrácsok és betonfalak között egy stadionban, szektorokba bekerítve. A mérkőzések hangulata is alapvetően különböző. A helyi focicsapat meccse társadalmi esemény, ami után a szurkolók néhány sör mellett a hét történéseit is megvitatják. S bár a szurkolói fanatizmus természetesen ilyen alkalmakkor is jelen van, tagadhatatlanul más formában, mint egy nagy, zárt arénában. Itt a komoly agressziónak nyoma sincs.

Visszatérve a programsorozatra, tekintettel arra, hogy a múzeum gyűjteményei rendkívül széles kört ölelnek fel, a Kárpát-medencei tárgyegyüttesek éppúgy megtalálhatók benne, mint a Föld távoli vidékeiről valók, több témát is „helyzetbe hoznak".