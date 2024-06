Egy Kossuth-díjas zeneszerző, zongoraművész, és a kommunikációval magas szinten foglalkozó professzor Narrativitás és zenei megértés című, közösen írt könyvének bemutatója. Nem könnyű olvasmány dr. Szécsi Gábornak, az egyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara dékánjának, a Magyar Tudományos Akadémia Kommunikáció- és Médiatudományi Bizottsága elnökének és Bogányi Gergely zongoraművésznek a zenei megértésről írt könyve.

A szerzők tudományos alapossággal kifejtik, hogy miért különleges nyelv a zene, amely gondolatokat ébreszt, érzéseket generál, elmondja azt is, amit szavakkal nem is lehet. Azt, hogy a zene miként adja tovább szerzőjének gondolatait, érzéseit, éreztet örömet, fájdalmat, félelmet, nevetést és segélykiáltást, mutat embereket, tájakat, színeket, idéz békét és háborút is.

A zenét értőknek, s a zenét érteni akaróknak mond sokat ez a kötet, melyet a professzor és a zongoraművész filozófiai négykezesként említett, s melyben a szerzők nem csak szavakkal, hanem leírt zenével, kottába írt hangjegyekkel is érvelnek. Bogányi Gergely AL ULA Szimfonikus Költeményének leírt hangjegyei, ütemei, szünetei, s az ismétlések miként beszélnek, mondanak történetet.

A gazdag forrásmunkát is felsoroló könyv egyben összegezi a témával világszerte foglalkozó tudósok, zenészek, zeneszerzők véleményét, megállapításait, gondolatait, s az a maga nemében nem csak hazánkban, hanem valamennyi kontinensen szinte egyedülálló. Ez is indokolja, hogy készül a kötet angol nyelvű kiadása is.