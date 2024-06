A tárlat anyagát – ötven alkotást – Rühl Gizella válogatta, saját, kortárs képzőművészeti gyűjteményéből. Június 21-én nyílt meg a Tolnai tájak, tolnai emberek című kiállítás Tolnán, a Mag-házban. Közreműködött az ismert muzsikus, Kovács Gábor, megzenésített versekkel. Stilszerűen, Tolna vármegyei kötődésű szerzők gondolatait tolmácsolta, hiszen a kiállítótérbe is itteni gyökerekkel rendelkező alkotók grafikái, festményei és szobrai kerültek.

Lovas Csilla főmuzeológus nyitotta meg a tárlatot. Elmondta, hogy olyan gazdag anyaggal rendelkezik a gyűjtő, amely a Wosinsky múzeuméval is vetekedhet. Mintegy 120 év termése tekinthető meg, nyomon követhető a segítségével a táj- és emberábrázolás változása, művészettörténeti folyamata. Garay Ákostól Mözsi-Szabó Istvánig, Würtz Ádámtól Szatmári Juhos Lászlóig számos szerző munkái láthatók. A kortárs tolnai képzőművészekkel Rühl Gizella személyes kapcsolatban áll – a pályakezdőtől a Munkácsy-díjasig –, nemcsak az alkotás érdekli, hanem az alkotó, az ember is. Menedzseli, akit csak tud. A Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíj ötletgazdájának is ő tekinthető. Emellett egy netes fórumon, a TolnaArton is bemutatkozási lehetőséget biztosít a tehetségeknek.