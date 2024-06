Nótástalálkozó szórakoztatta a közönséget nemrég Regölyben. A Gyere velem akáclombos kis falumba elnevezésű rendezvényen megtelt a helyi művelődési ház. A szervezők, élükön a Regölyért Egyesülettel, kitettek magukért, a publikum színvonalas produkcióknak tapsolhatott. Meghívott vendég előadóként Farkas Mónika, Jakabné Tolnai M. Magdolna, Juhászné Orbán Mária, Kosáry Judit, dr. Velő Gabriella, Boris Sándor, Kerekes Imre, Nádasdi László és Szűcs József lépett a színpadra. A szólistákat a Hakme cigányzenekar kísérte, a profik magas szintű tudásával és alázatával.

Szeledeli Margit nótáit a közönség nagy tapssal honorálta

Fotó: Lécser Szabolcs

Regöly is büszkélkedhet kiváló magyar nóta énekessel. Szeledeli Margit – az immár kilencedik alkalommal megtartott fesztivál megálmodója – már több országos színtéren is bizonyította tehetségét. Számos díját legutóbb három évvel ezelőtt Győrben, a Nyugdíjasok és Nótakedvelők XX. Országos Találkozóján a zsűri kiemelt arany minősítésével gyarapította. Ismertségének, kapcsolatainak is köszönhető, hogy a műfaj vármegyén belüli és azon túli jelesei eleget tettek a meghívásnak.

Regöly csalogánya – ahogyan rajongói nevezték – természetesen a mostani fesztiválon is megörvendeztette dalaival a tetszésüket vastapssal is kifejező jelenlévőket. Az első műsorszám után fogadta Kelemen Csaba polgármester méltató szavait és az elismerés közepette átadott virágcsokrot.

A találkozón a jó kedv, a vidámság maradéktalanul hatalmába kerítette a résztvevőket. Ez a hangulat volt tetten érhető a rendezvényhez kapcsolódó bálon, ahol a közönség már nemcsak énekelt, hanem önfeledten táncra is perdült.