A síremlék Horvay János saját alkotása

A muzeológus a művész életéről is szolgált adalékokkal. Mint oly sokan szobrászaink közül, az ifjú Horvay is fafaragónak indult, majd Mátrai Lajos György tanítványaként a budapesti Iparművészeti Iskola növendéke lett. Ezt követően hét évig állami ösztöndíjjal Bécsben tanult, majd hosszabb-rövidebb tanulmányutat tett Párizsba, Olaszországba, a két világháború között pedig az Egyesült Államokba. Szobrászműhelyét Budapesten rendezte be, a fővárosban élt haláláig.

Kossuth Lajossal személyesen is megismerkedett

Kossuth Lajossal személyesen is megismerkedett, a politikus alakját sokszor megformálta. A korszak „Kossuth-szobrok specialistája” lett, mintegy húsz szobra áll az ország különböző közterein, amelyek a reformkor jeles alakját ábrázolják. Az elsőnek megformázott Kossuth szobrával, amely a híres toborzó beszédnek állít emléket, elnyerte Cegléd pályázatát. E műve alapján készítette el a New Yorkban található Kossuth-szobrot is, amely máig az ott élő magyarság megemlékezéseinek fontos helyszíne. Az Országház előtti térre megálmodott, az 1848-as első felelős magyar kormány tagjait ábrázoló alkotásra kiírt pályázatot is ő nyerte el, ám a hatalmas szoborcsoportot csak 1927-ben leplezték le. A teret is ettől kezdve nevezik Kossuth térnek. A monumentális mű mindössze huszonnégy évig állhatott ott, mert 1951-ben eltávolították. Először feldarabolva a Kerepesi temetőbe (mai Fiumei úti sírkert) szállították, majd Dombóvárra került. A Kossuth tér rekonstrukciója során visszaállított szoborcsoport hű mása az eredeti Horvay-alkotásnak, amelyet továbbra is Tolna vármegyei város őriz.