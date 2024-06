Az Előadások Paks történetéből és kultúrájából című tudományos ülés beágyazódott egy új monográfiát megvalósító folyamatba. A városról legutóbb 1976-ban jelent meg hasonló összefoglalás. Az azóta eltelt közel fél évszázad jelentős gyarapodást hozott az idevágó ismeretekben. A sorban az egyes számot viselő – de a tervek szerint sorozattá fejlesztendő – szimpózium kiváló fórumot biztosított az újabb kutatási eredmények bemutatásának, a tudásmegosztásnak, a közös gondolkodásnak.

Dr. Fazekas Ferenc tartotta a megnyitó előadást a konferencián Fotó: Molnár Gyula

A monográfia megérett a megreformálásra

A konferenciát Szabó Péter nyitotta meg. Paks polgármestere a jelenlévőket mondhatni szakmabéliként üdvözölte. Hiszen maga is történész-muzeológus képzettséggel rendelkezik, emellett szakdolgozatának témaköre a paksi zsinagóga története volt. – Városvezetőként kiváltképp örülök, hogy foglalkozunk Paks múltjával – jelentette ki. – Hiszen ez a múlt rengeteg kinccsel rendelkezik, úgy a föld alatt, mint a föld felett.

A korábbi monográfia ugyan valóban jelentős mű, de közel ötven év után megérett a megreformálásra, a részbeni újraírásra – hangsúlyozta dr. Hanol János, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke. Emlékeztetett arra is, hogy az általa vezetett bizottságnak nemcsak az értékek összegyűjtése, rendszerezése a feladata. Hanem olyan, új érték teremtése is, mint amilyen a majdani várostörténeti kiadvány lesz.

Fontos, hogy legyen egy hiteles, írott történelmük

Féhr György, a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke örömmel nyugtázta, hogy több korábbi kísérlet után végre sikerrel teljesedhet ki az új monográfiát megvalósító munka. – Nagyon fontos, hogy legyen egy hiteles, a kezdetektől napjainkig tartó, írott történelmünk, mely az itt élő németeket is megfelelő módon mutatja be – húzta alá.

A köszöntő beszédek sorát dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója, régész–főmuzeológus zárta. A konferencia rendezési szempontjait ismertetve elmondta, hogy abban érvényesül a kronológia. Azaz, kezdésként a legkorábbi régészeti időszakok kerültek terítékre, ezután a külünböző korok időrendben követték egymást, gyakorlatilag egészen napjainkig. – Igyekeztünk megkeresni azokat a neves, kiváló helytörténészeket, akik folytatnak idevágó kutatásokat és publikálnak is adott esetben. Mellettük megszólítottunk olyan szakembereket is, akik Pakshoz bármilyen szinten, azaz ebben az esetben történeti, kultúrtörténeti értelemben kapcsolódnak. Rajtuk kívül múzeumunk munkatársai is bemutatják kutatásaik eredményeit – tette hozzá az intézmény vezetője, aki egyébként a megnyitó előadást is tartotta. Az új Paks városmonográfia-sorozat: előzmények, tervek – ezt a címet viselte referátuma.