Létrejött a városháza építtetőjéről, Martin Antal bíróról elnevezett folyosógaléria. Azóta több tíz alkalommal cserélődtek a képek, a napokban éppen Rell Kata különleges textilképei kerültek le a falakról, s megnyílt egy, a korábbiaktól eltérő tárlat. Eddig ugyanis, kevés kivétellel, a Bárka csapat szekszárdi, Tolna vármegyei tagjainak alkotásai voltak a falakon, általában egy-egy festő képei, a mostani kiállításon pedig három vendég osztozott a helyeken, s ők jelenleg nem Tolna megyeiek.

Tizenegy kép került Szekszárdra Fejérből, a kétszer tizenegy pedig Baranyából. Mind a hárman alkotótáborokban ismerkedtek meg, dolgoztak együtt a tolnaiakkal, s most elhozták képeiket.

Sturcz Tímea székesfehérvári, képeit mediterrán jellegű, meleg színek jellemzik. Szereti a mozgalmas képeket, ábrázol embereket, autókat, villamost.

Bonyhádon született, Nagymányokon élt sokáig, Szekszárdon a Bezerédj Technikum diákja volt Wusching Ibolya, aki most Pécsett él. Ő a régebbi évek op-árt művészetet formálta újra, érzéseket, érzelmeket is láttató képein. Dr. Reining Kádár Krisztina is tolnai kötődésű, ő is Pécsen él. Realista látásmód uralja minden apró részletében kidolgozott festményeit.