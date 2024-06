Játszottunk, sétáltunk, kirándultunk, énekeltünk, táncoltunk, festettünk, sároztunk, agyagoztunk. Arra törekedtem, hogy ebből öröm, sikerélmény származzon. Így jutottam el oda a kicsikkel, hogy rendszeresen nyertek rajz pályázatokon, szavaló versenyeken, s az Országos Roma Önkormányzattól elismerő oklevelet vehettem át tevékenységemért. Ez megerősített abban, hogy jó úton járok.

Elnézést kérek a személyes kitérőért. Számunkra, együtt Krisztinával, az óvodai élet nem létezhet ének, tánc, ábrázolás, mozgás, a szép, a lélek szeretet nélkül. Amikor találkoztunk és megismertük egymást, azonnal egy hullámhosszon beszélgettünk, és azóta is figyelemmel kísérjük egymás pályafutását.

Rózsakert óvoda – csodaszép ez a név! Tudjátok-e gyerekek, hogy milyen sokféle rózsa van a világban? Három-négyezer fajta. A rózsák egyidősek az emberiséggel. Ez a virág mindig a szépet, a szeretetet, büszkeséget, az egyéniséget szimbolizálta. Mindegyik más és egyedi, mint amilyenek ti is vagytok.

Antoine de Saint-Exupéry író A kis herceg című meséjét is bizonyára ismeritek. Innen származik az idézet: „Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.” Most, ezen a kiállításon is ünneplőbe öltöztettük a szívünket. Ti vagytok szüleiteknek a legszebb, legértékesebb rózsái. S ha a sors olyan pedagógust, óvónénit küld felétek, aki szintén tudja ezt, szerencsés gyermekek vagytok.

Mert előhívhatjátok az álmaitokat a zene segítségével. Mesebeli varázscipellőt húzhattok lábaitokra, ecsetetek táncolva festhet szivárványt, rózsaszirmokat, amit csak a képzeletetek enged. Itt mindenki csak jót és szépet tud festeni, itt nincs olyan, hogy nem sikerült, hogy nem vagy elég jó. Elfogadjátok egymást, örültök egymás sikereinek is. Így van ez most is, hiszen idén két sikeres gyermek is nyertes lett rajzpályázaton.

Tóth Mátyás a Tolna Megyei Balesetmegelőzési Bizottság pályázatán harmadik helyezést ért el. S nemrég érkezett a jó hír, hogy a Mosolygós Magyarországért Mozgalom számára készített Molnár Hanna Mira rajzot is elismerték. Az a megtiszteltetés ért, hogy oklevelét én adhatom át. Szívből gratulálok, akárcsak a felkészítőjének is!”