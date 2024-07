A külföldi fellépő: magyar. A szekszárdi Borok és Húrok Fesztiválra minden évben igyekeznek a szervezők meghívni a hazaiak mellett egy külföldi előadót is. Az idén Spanyolországból érkezett egy gitáros-énekes: Légrádi Gábor. Életútja Mosonmagyróvárról indult, és Budapesten keresztül jutott el a katalóniai Ripolletbe.

A felesége mexikói

– Angolt tanítok Spanyolországban, magyarként – mondja. – A nyelvtanítás mellett a zene is végigkísérte eddigi életemet. Küldözgettem a szerzeményeimből többek között a magyarországi Vers-Dal Fesztiválokra is. Ennek kapcsán ismerkedtem meg a tolnai Dombi Tinódy Lászlóval; az ő verseiből is megzenésítettem néhányat. S most neki köszönhetően, a közvetítésével hívtak meg erre a szekszárdi programra.

– Mi volt a külföldre költözés oka?

– Budapesti nyelviskolákban tanítottam öt évig. Közben elkezdtem énekelni az After Crying zenekarban. Egy mexikói turné során ismertem meg a feleségemet, 1998-ban. Ő spanyol anyanyelvű, nekem meg bejött egy jónak ígérkező munkalehetőség, ezért 2004-ben kiköltöztünk. A zenélést időnként összekapcsolom az oktatással: olyan angol dalokat írok, amelyek segítik, könnyítik a nyelvtanulást.

Nem bánta meg

– Nem bántam meg a váltást – hangsúlyozza –, elég könnyen beilleszkedtem. Persze hiányoznak dolgok, mindenekelőtt az anyanyelvi közeg. Nézek magyar adókat, hallgatok magyar dalokat a közösségi portálokon, de az nem az igazi. A családi és zenészbaráti közösségből kiszakadtam. Viszont van egy kis stúdióm, megtanultam a technikát, a keverést, és most már elégedett vagyok az eredménnyel. Klasszikusok, kortárs költők és saját versek megzenésítésével is foglalkozom. Feltöltögetem őket a netre, kedvező visszajelzéseket kapok.

– Ez akkor kipipálható? Így van, így marad?

– Mindenre nyitott vagyok, a Magyarországra való visszaköltözésre is. Van két egyetemista gyerekem, s most az az első, hogy amit ott elkezdtek, ott fejezzék be. Aztán meglátjuk, hogyan tovább. Az élet úgy hozta, hogy mindig több dologgal foglalkoztam párhuzamosan. Szeretnék a jövőben az eddiginél jobban a zenére koncentrálni. Sajnos valamit el kell engedni ahhoz, hogy valami másra több energiát fordíthassunk. Ahogy halad az ember a korban, az idő fogy, és egyre értékesebbé válik.