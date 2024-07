Amerikai filmes látogatott el a napokban Iregszemcsére. Ora DeKornfeld a községben található kastély egykori tulajdonosának leszármazottja. Dédapja volt az a báró Kornfeld Móric, aki a kastélyt korabeli szellemi találkozóhellyé, a hozzá tartozó uradalmat mintagazdasággá alakította. A nácik megszállása alatt a család menekülni kényszerült, szinte minden vagyonukat, és tulajdonukat elcserélték az életükért cserébe.

Ora DeKornfeld, az amerikai filmes korabeli öltözékben a patak partján

Beküldött fotó

Amerikai filmes a régmúlt nyomában

Az Egyesült Államokból, Los Angelesből érkezett vendég hivatását tekintve filmes elbeszélő, dokumentumfilm-készítő. A településre azzal a céllal érkezett, hogy megismerhesse családi gyökereit. A felvételeket nagypapájának is tervezi megmutatni egykori szülőfalujáról. Kornfeld Tamás júniusban töltötte be 100. életévét, és feledhetetlen, kellemes emlékeket őriz az iregi közösségről. Miközben Ora történeteket, elbeszéléseket gyűjtött a környékbeliektől, kellemes meglepetéssel nyugtázta, hogy milyen sokan emlékeznek még a családra. Az amerikai filmes felkereste a községházát is, ahol Tóth Szabolcs polgármesterrel, valamint az éppen a hivatalban tartózkodó Orbán Attila vármegyei közgyűlési alelnökkel is találkozott.

A producer, az amerikai filmes és az intézmény vezető, azaz Paczolay Zsófia, Ora DeKornfeld és Dobos Andrea

Beküldött fotó

Különleges alkalom volt az az este, amikor is Ora – Paczolay Zsófia producer és Dobos Andrea, az Iregszemcsei Bartók Béla Művelődési Ház vezetője társaságában – a helyi színház jelmeztárából kölcsönzött korabeli ruhákba öltözött. Így, hármasban foglaltak helyet a patak partjára tett székeken. S közben elképzelték azt, hogy milyen lehetett a Kornfeld-család tagjainak az iregi kastélyban töltött nyarak idején – egy-egy pohár pezsgővel a kézben – felszabadultan élvezni a naplementét. Iregszemcse gyönyörű tája és élettel teli közössége nagy hatással volt Orára és Zsófira. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a helyi történetekből, hagyományokból és élettörténetekből talán majd filmet is készítenek.